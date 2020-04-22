【新冠肺炎】陳肇始：疫情後會整體評估情況　考慮設常設檢疫設施應付未來疫情

▲ 八鄉少年警訊活動中心獲安排作臨時檢疫隔離營。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，食衞局局長陳肇始書面答覆立法會議員提問時指，當局有需要於香港設置常設的檢疫設施以應付未來可能出現的疫情，並將是次疫情後整體評估情況，考慮香港的長遠檢疫需要，以作準備；又稱針對蓄意散播謠言立法的建議，因涉多項複雜及具爭議性議題，都必須考慮並由社會作深入討論。

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立法會議員陳振英於立法會會議提問，會否長遠物色如離島的遠離民居地點，設立永久檢疫中心；食衞局局長陳肇始書面答覆稱，當局認為有需要於香港設置常設的檢疫設施以應付未來可能出現的疫情，局方會於是次疫情過後整體評估情況，考慮香港的長遠檢疫需要，以作準備。

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至於會否採取措施遏止各類謠言在疫症爆發時散播，陳肇始則稱，有關建議涉及多項複雜及具爭議性的議題，如對人權保障、如何界定某些言論為謠言及社會影響程度等，有關問題都須考慮並由社會作深入討論；強調政府已即時發出新聞公報澄清並譴責造謠者，又呼籲市民不要輕信謠言，留意政府發放資訊，對謠言提高警覺。

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責任編輯：陳正怡