【冷血虐貓】豹貓慘遭剝皮熱烤作晚餐　泰國女網上炫耀烹調豹貓過程

▲ 泰國有女子近日在facebook炫耀自己烹調保育動物豹貓的照片，更揚揚得意指這是「今天的晚餐」。

新冠肺炎疫情肆虐下，各地進食野味的陋習備受抨擊。然而，泰國有女子近日在facebook炫耀自己烹調保育動物豹貓的照片，更揚揚得意指這是「今天的晚餐」，行為遭大批網民狠批，當地保育部門及警方已介入調查。

據泰媒《Thai Residents》報道，曼谷一名女子疑想在網絡上獲得關注，近日在facebook上傳多張烹調一隻死去豹貓的照片，她並在帖文指：「今天的晚餐，我是不小心得到豹貓的嗎」，又標籤「#辣炒豹貓」一詞，暫時未知這隻豹貓是被女子獵殺，還是女子從其他途徑獲得。

從照片可見，該隻死亡的豹貓被攤放在地上，接着又遭到殘忍剝皮及放上烤爐烤熟，豹貓最終被烹調成兩道料理。帖文經發布後，不少網民抨擊女子行為殘忍過份，又反問：「保育類動物不能吃你不知道嗎」。

事件引起軒然大波後，涉事女子即刪除有關帖文，但事件已驚動當地保育部門及警方介入調查。據警方初步調查指，事件除涉及該名女子外，還包括她的丈夫及2名親友共4人。雖然涉事女子事後將照片刪除，但許多看過帖文的女子友人均作證，表示有看見女子料理並吃掉豹貓的過程，目前涉案4人已被拘捕。

據資料顯示，豹貓在泰國、香港、台灣及大陸等地均屬於受保護物種，是分布於季風亞洲的貓科石虎屬物種。豹貓的體型與家貓大致相仿，以外表來看容易誤認為家貓，因此偶有野生豹貓被當家貓收養。豹貓屬肉食性夜行動物，多在晚上或清晨於郊外出沒，通常以嚙齒類、鳥類、魚類、爬行類及小型哺乳動物為食。

更多有關動物被虐的事件，請看:

【殘忍虐畜】內地殘忍虐畜拍片變生意月入達4萬元 虐貓男：喜歡看貓痛苦樣子

【破壞生態】數十龍友無視「限聚令」闖魚塘影雀 隨地大便遺下大量垃圾擾亂生態

【狗咬狗】貴婦狗咬死同伴後被人道毀滅 女狗主涉殘酷對待動物被捕

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間:https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯:熊詠思