【幼兒濕疹】心痛女兒濕疹抓癢流血　前護士媽媽自製潤膚膏勤保濕【附教學】

▲ 前護士媽媽自製潤膚膏為濕疹女兒保濕。

濕疹問題令人困擾，幼兒白嫩的皮膚因濕疹變得又乾又癢，前護士Fion的5歲細女在去年出現濕疹，手腳、肚子、胸口都紅腫。她停用類固醇後情況惡化，試過坊間多隻藥膏、護膚膏都沒效。媽媽Fion最終決定自製潤膚膏，女兒使用後有效為皮膚保濕消炎，配合濕敷止痕癢，花了大半年終成功減退紅腫。

▲ 女兒患濕疹，雙手滿是紅腫。（受訪者提供）

Fion表示，女兒最初濕疹發作時，曾試過藥石亂投，胡亂購買聲稱能治濕疹的潤膚膏，但都不奏效。經過上網和看書搜集資料後，她決定自製天然潤膚膏，而女兒在使用數月後明顯皮膚變好，大半年後終成功消退所有紅腫。

▲ Fion女兒用過自製的潤膚膏後皮膚好轉。（陳永康攝）

製作方法簡單，只須5至10分鐘便可完成，每次製成品約30g，足夠一星期用量，可以每星期按孩子皮膚狀況調節所需的成分。

材料：

可可巴油／杏仁油：7mL

卵磷脂乳化劑：0.5g

蒸餾水／花水：23mL

甘油：1mL

精油：10滴

維他命E油：1-2g

▲ 只需5至10分鐘就能完成DIY潤膚膏。（陳永康攝）

製作方法：

1. 先把可可巴油／杏仁油與乳化劑混合，由於潤膚膏的主要成分是油和水，因此要加入乳化劑方能把兩者混合。

2. 加入水及甘油，可以用蒸餾水或以天然植物成分的花水，混合後不斷搞拌約2至3分鐘，就成為基本的潤膚膏。

3. 加入1-2 g維他命E油，因潤膚膏沒有防腐劑，若遇天氣熱或潮濕，有機會發霉，維他命E油有抗氧化效果，就不會太易變壞。

4. 最後按皮膚需要加入不同精油，例如薰衣草、洋甘菊等可幫助皮膚消炎，若皮膚較乾，就可以加入雪松、沒藥。

▲ Fion去年每天都為女兒濕敷做好保濕。（受訪者提供）

濕敷3大步驟

除了塗抹潤膚膏，Fion為防女兒睡覺時抓癢，亦在睡前幫她濕敷，主要針對手臂的摺位，步驟亦非常簡單。

1. 塗在一層厚厚的潤膚膏，紗布可沾上煲過的冷開水或蒸餾水，蓋住紅癢的位置，最主要有濕潤的效果。

2. 用一塊乾紗布包裹濕紗布，孩子就不會因濕而不適。

3. 用繃帶輕輕包裹手臂，作用是不讓紗布掉下來。

Fion表示，由於皮膚不斷保濕，女兒晚上抓癢的情況減少，即使要抓癢，也不會抓傷。而且翌日拆開紗布後，亦發現皮膚會變得光滑一點。

對付濕疹的方法看似簡單，不過Fion都花了大半年才令女兒皮膚的紅腫完全消退，她認為最重要是有恆心、堅持每日護膚，就會有好轉。至於飲食方面，她沒有讓女兒戒口不吃牛肉、魚蝦蟹等，因做過敏感測試，知道女兒沒有對這些食物敏感。

反而零食不能吃太多，高糖分、加工食品對小朋友健康不好，亦會令皮膚變差，所以要盡量少吃。

以上是Fion專為女兒DIY的護膚品，可作參考，如果孩子持續患有濕疹，建議爸媽帶孩子徵詢醫生的意見。

想知道更多Fion與女兒對抗濕疹之路，請看【上一頁】。

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記者：林愛娜