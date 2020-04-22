【本地遊】自駕遊錦田抖抖氣　漫遊百年古村尋天空之鏡

▲ 吉慶圍是現存保留得最好的古老圍村之一，現時不能內進，只能在圍牆外打打卡。（張頌婷攝）

香港其實亦有很多值得一遊的地方，而且不用長途跋涉，自駕或乘坐公共交通工具也能到達，今次記者自駕到元朗錦田，不但發現到美麗如畫的風光，更可避開人潮抖氣。

半小時直達錦田

由市區自駕前往錦田，最快捷是行3號幹綫，不用半小時已由九龍到達錦田，唯一的缺點就是昂貴。也可由荃灣經荃錦公路及錦田公路，彎彎曲曲的山路，頗富挑戰性。

錦田有數個露天停車場可以泊車，或者可以到錦田鄉村俱樂部泊車。絕不建議停泊在村內，因為村內沒有泊車空間，而且為小巴行駛要道，交通繁忙，加上大部分是狹窄的單程路，容易造成阻塞。

古迹處處老圍村

錦田位於元朗區東方，原名岑田，意作錦繡良田，與屏山、廈村、十八鄉、八鄉和新田合稱「元朗六鄉」，為新界大族鄧氏定居900年之地。鄧族建立了五圍，當中以吉慶圍最廣為人知，圍村仍保留着百年歷史的圍牆及鐵門，更是一級歷史建築。現時因為疫情關係，暫時嚴禁遊人入村，惟有待疫情過後才去參觀。

水頭村內的二帝書院，於1992年列為法定古迹，並經過大規模修復，現開放給大眾免費參觀。於道光年間（1821至1850年）興建，為供奉文武二帝及研習學術的書室，保留原有花紋的窗框、瓦頂磚牆及白石巷，亦有少量牌匾及圖案作裝飾，書香典雅，正廳還有資料可供參閱。

▲ 二帝書院為兩進式建築，正廳就是以往的課室。（張頌婷攝）

完美修復古典祠堂

錦田有多間鄧氏宗祠，其中廣瑜鄧公祠可以內進參觀。它又名來成堂，建於1701年，由鄧氏第21代族人鄧像六為紀念第17代祖先鄧廣瑜而建，曾被用作商店和廠房。門口有「南陽世澤」及「稅院家聲」對聯，內裏則有祖先神主牌，給後人供奉。

水尾村的長春園有武廟之稱，這棟一級歷史建築，是整個錦田古迹群中唯一訓練武科人才的學堂，園內放置3把曾經用來習武的鐵關刀，分別重65斤、85斤及112斤，遊人也不敢隨意拿起。

唯一百年樹屋

水尾村遊樂場側的錦田樹屋，巨大細葉榕有過百年樹齡，樹幹直徑達6米，屬香港之最，樹木高度約16.5米、樹冠達42米。樹木支幹盤繞橫生，更將原有的石屋吞噬，只剩下部分輪廓。

原來清朝時，鄭成功在康熙元年頒布了一道遷界令，廣東省沿海居民必須向內陸遷徙50里，範圍包括錦田一帶。遷海後居民家園盡失，石屋屋主亦被迫離開，此後便荒廢百年，最後形成這奇特的樹屋。

▲ 以往旅客能近距離欣賞錦田樹屋，不過現時設置了圍欄只能夠遠觀。（張頌婷攝）

山寨版天空之鏡

從樹屋往北面不遠處走，平湖鄰接北面逢吉鄉，雖然只是幾個池塘組成，不過在風平浪靜下，平坦如鏡的湖面，會反射出背後大帽山的影子，被稱為香港的天空之鏡。雖然有點過譽，但空曠無人的湖光山色，也着實是香港少有的美景。

▲ 平湖不算大，難得四周空曠無高樓，波平如鏡也賞心悅目。（張頌婷攝）

古迹看昔日故事

另一景點便母橋，由孝子鄧俊元為了方便母親過河探望而於1710年建成。橋面鋪有6塊花崗石板，全長約30呎，並排放在石墩之上，兩側並沒有欄杆。看似簡陋，卻是專程從福建聘請工匠，費時6年建造。不遠處的周王二公書院，是錦田鄉民為紀念廢除遷海令有功的兩名官員周有德及王來任而建的書院。建於1685年並經過多次重修，被列為香港三級歷史建築。

走畢全程邊細看邊影相，大約兩小時左右。在村口有一家精品咖啡店CoHee，供應多款咖啡及輕食，文青格局簡約清新，環境開揚舒適。惟食客不少，要有心理準備等位才能入座。

▲ CoHee是區內唯一咖啡店，不妨在此吃午餐或下午茶繼續行程。（張頌婷攝）

CoHee

地址：元朗錦田市街152號地舖

電話：9449 7310

交通：

前往錦田可乘坐西鐵至錦上路站，再轉乘601專綫小巴入村。亦可以坐64K、77K巴士至錦田公立蒙養學校下車，步行前往水頭村及水尾村。錦田公路設有多個露天停車場，錦田鄉村俱樂部亦設免費泊車。

記者：張頌婷