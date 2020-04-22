【星Woo大戰】森美爆曾為一事幾乎激嬲太太　預視愛女出嫁禮金至上

▲ 森美自爆麥浚龍成事業上一大死穴，預視愛女出嫁禮金至上。

YAHOO星級訪談節目《星Woo大戰》自推出以來廣受各界歡迎，虛擬網紅Yahwoo與一眾藝人的爆笑對談，亦成為網民熱烈討論話題，而今個星期登場的嘉賓，是口才了得的森美，他與Yahwoo在《星Woo大戰》中由工作講到家庭，無所不談。



身為DJ的森美自然是口才了得，他甚至創作了「郵差叔叔送信純熟迅速送出」這句急口令，成為坊間人人最愛測試口才的句語。在廣播界打滾多年，當被問到如要提攜新人，他坦言咬字比急才重要，他解釋道：「一個人講嘢字正腔圓，等於我聽佢講嘢聽得辛唔辛苦，如果令我聽得辛苦，無論佢講嘢幾叻，聽落都會周身唔聚財。我係好怕好多懶音嘅人。」

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▲ 森美與Yahwoo在《星Woo大戰》中由無所不談。（大會發相）

森美拒絕懶音，所以他說話咬字也會份外著重是否清晰，不過原來他也有死穴，就是麥浚龍Juno。他說：「我成日講唔到佢個名，每次播佢嘅歌，我就會講咗『麥重輪』。」

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▲ 森美試過留下老婆在的士上。（大會發相）

森美對他的廣播事業有一份執著，對於家人，他也是公認的好老公好爸爸，不過他在《星Woo大戰》中向Yahwoo剖白，過去曾試過丟低太太，他說：「試過搭的士，一落車就閂埋度門，然後先發現漏咗老婆，其實主要係因為順手，佢俾緊錢又未落車，咁我就好順手閂門，點知閂完先知出事。」

幸好太太未有怪責，森美更笑言，老婆跟電話不同，他說：「電話漏低咗唔會返嚟，但老婆點都會返嚟。」

▲ 森美現在已經想到女兒出嫁的情況。（大會發相）

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除了太太，森美對於一對子女亦甚為愛錫，但Yahwoo請他幻想將來愛女出嫁的情況，他表明自己只會想到：「開心，有禮金！」

他解釋道：「因為唔捨得唔係而家，以前已經唔捨得過，就係佢進入青春期時，佢覺得老豆係一個核突嘅中佬，所以佢已經走咗，佢已經屬於另一個男人，所以我一定會問佢攞禮金。」

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