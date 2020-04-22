九龍東單軌列車研究逾十年仍未完成　動工時間無期

▲ 政府曾建議，單軌列車會途經郵輪碼頭，並利用跨海天橋貫穿觀塘避風塘。（資料圖片）

政府於2009年，就九龍東環保連接系統（單軌列車）展開初步可行性研究，至今逾十年已過去，發展局局長黃偉綸承認未完成可行性研究。

他解釋，在九龍東建造高架或地下模式的單軌列車，位處部分已發展範圍內，涉及多項複雜技術挑戰，需時較長研究，包括參考和探討海內外技術發展，尋求合適方案，預計到今年才完成研究。

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擬建的九龍東單軌列車，覆蓋範圍貫穿啟德發展區、九龍灣商貿區、觀塘商貿區、茶果嶺及油塘等地。黃偉綸回應立法會議員胡志偉的書面質詢時稱，土木工程拓展署仍在進行第二階段可行性研究，包括探討單軌列車的走線、車站位置、營運模式、財務和成本效益等方面。

黃偉綸稱在研究過程中，土拓署遇到較多複雜挑戰，需用較長時間審視情況，尋求可行處理方法，包括研究高架模式以外的選項。另外也要考慮到單軌列車的長遠財務承擔和效益。

他稱政府已籌劃多項措施，應對九龍東交通需求，包括推展六號幹線工程，直接貫通西九龍和將軍澳；也會於觀塘區加建新道路，改善交通情況。至於觀塘道也會重組巴士站，2017至2019年已先後重組6條巴士線的停站安排，減少巴士排隊入站造成的交通擠塞。

▲ 顏汶羽批評單軌列車的研究無進展。（資料圖片）

地區：港府倒行逆施 磋跎歲月

觀塘區議員顏汶羽批評政府就單軌列車設計「空談十多年」，經反覆研究、諮詢，並取得居民及議會共識後，卻推說技術有困難，質疑發展局的決定「倒行逆施，磋跎歲月」，令觀塘居民極失望。

他強調，九龍東單軌列車是打破觀塘、牛頭角、九龍灣及啟德的重要基建，亦是起動九龍東計劃的重要連繫。

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記者：吳卓峰