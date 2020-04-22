【留家睇戲】「雷神」Netflix新片《驚天營救》闖龍潭　基斯咸士禾夫親自跳30公尺懸崖

▲ 「雷神」Chris Hemsworth新片《驚天營救》中演僱傭兵被派到孟加拉營救毒梟被綁票的兒子。

留家抗疫，除了煲劇外，Netflix也將有矚目新片推出。「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）跟曾執導多部Marvel電影的羅素兄弟（Russo Brothers）再度合作齊齊監製，在冒險動作片《驚天營救》（Extraction）中，「雷神」化身超級僱傭兵，再次挑戰體能極限。

▲ 《驚天營救》導演Sam Hargrave是《復仇者聯盟》第3、4集電影的動作特技指導，首次執導也自然十分著重動作場面設計。。（劇照）

基斯咸士禾夫新作《驚天營救》，是他和羅素兄弟（Russo Brothers）再度合作的Netflix原創電影。

曾執導《復仇者聯盟︰終局之戰》（Avengers︰ Endgame）等多部Marvel電影的羅素兄弟，今回任監製，導演一職則交由荷里活著名動作特技指導Sam Hargrave負責。

▲ 基斯咸士禾夫飾演的超級傭兵Tyler曾歷喪子之痛，因營救少年人質激起父愛。

Sam Hargrave和基斯原來也是在《復仇者聯盟》第3、4集電影而開始建立交情，而基斯正因為Sam首次執導之作，因而答應主演。

戲中基斯為了救出遭父親死對頭綁架的犯罪首腦之子，必須潛入一座混亂的城市中，與黑白兩道勢力抗衡，全片在印度、泰國及孟加拉等地實地取景。

▲ 為營救人質，戲中基斯咸士禾夫等要躲進臭氣沖天的下水道。

他飾演的超級傭兵Tyler Rake是因為失去愛子而有着巨大心靈創傷的父親，不斷藉着危險的工作去尋求「解脫」，直到一次與遭綁架的少年人質相遇，再次激發他的父愛。為了拯救人質，有如行屍走肉般的Tyler，終於燃起了鬥志，面對真實的自己。

特技動作指導出身的Sam Hargrave，今回致力讓觀眾感受到最身歷其境的動作場面，而「雷神」在拍攝過程中也不斷挑戰體能極限，如要跳30公尺懸崖、在叢林及大街上演急速的游擊戰，還得躲進全世界最臭的下水道等，非常賣力。

▲ 曾演荷里活片《閃亮人生》的伊朗女星Golshifteh Farahani是此片女主角。

參與演出這部動作片的演員，還包括《怪奇物語》（Stranger Things）劇集及《黑寡婦》（Black Widow）電影的David Harbour，以及荷里活版《閃亮人生》（The Upside）的伊朗女星Golshifteh Farahani。

INFO

《驚天營救》

播映日期及平台：4月24日Netflix上架

撰文：胡慧雯