【DSE2020】中學文憑試即將開考　醫生溫馨提示防疫清單及注意貼士

▲ 香港中文大學醫院提醒考生要自己準備好防疫用品，加強保護。

新冠肺炎疫情稍為放緩下，中學文憑試（DSE）將於本周五（24日）開考，校方在試場做好連串防疫措施，而香港中文大學醫院公布了溫馨提示，提醒考生要準備好防疫用品，加強保護。

臨近DSE開考日子，本周五首科是視覺藝術科，4科核心科目下周一起陸續舉行，而中國語文科及英國語文科的口試取消，所有筆試可於5月25日完成，放榜日期則訂在7月22日。

考評局在試場實施多項防疫措施，包括為考生進行量體溫和填寫健康申報表等，要求試場提早於早上7時50分起讓已完成程序的考生進入。而試場所容納考生的數目大減，以保持大家有足夠的距離。

DSE防疫清單

香港中文大學醫院近日於Facebook分享一些貼士了DSE考生，當中列出以下「DSE防疫checklist」︰

．2個口罩以作替換，視乎口罩狀況，如口罩被汗沾濕或被弄濕，便應更換。

．1個信封，在小休進食時放置用過的口罩方便重用。

．1支便攜酒精搓手液，在考場內可清潔雙手，盡量不要觸摸眼、鼻、口。

．自攜樽裝水，根據考評局指引，學校會停止開放校内的飲水機等設施，建議考生自攜飲用水，備不時之需。

．建議每日穿一套乾淨的衣服，而每日回家後都應清洗外出用過的衣物。

▲ 香港中文大學醫院建議DSE考生準備圖中的用品防疫。（圖片︰CUHK Medical Centre facebook）

探熱量體溫注意事項

此外，中大醫院公共衞生醫學專科醫生蔡曉陽另有額外提醒考生，她表示探熱的時候有少許事情要留意，因為身體的體溫會隨着活動有所變化，如果很熱、很趕地去到試場，體溫有稍微升高不出奇，所以最好預多點時間，不要趕。萬一大汗淋漓去到試場，先坐坐，例如休息五分鐘才探熱。而探熱以耳探為準，在耳朵探到38度或以上，便代表有發燒。

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責任編輯︰顏紫燕