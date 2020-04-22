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【復課安排】楊潤雄：正為復課做積極準備　企業向全港中小學送贈自動感應消毒機及消毒液

社會 15:42 2020/04/22

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

教育局局長楊偉雄表示，教育局和校長們正為復課做積極準備，包括增撥資源及採購防疫物資。

教育局局長楊潤雄在個人Facebook專頁表示，教育局和校長們正為復課做積極準備，包括增撥資源及採購防疫物資，以加強校園的衞生及安全。而今日有企業向全港1,000間中小學送贈自動感應消毒機及消毒液，教育局樂見社會各界為此出一分力。

他表示停課已有一段日子，知道很多同學都渴望復課。

其實，教育局和校長們正為各位同學積極準備，包括增撥資源及採購防疫物資，以加強校園的衞生及安全。我們樂見社會各界亦出一分力，今日有企業送贈自動感應消毒機及消毒液予全港1,000中小學，正好體現社會「守護未來棟樑」的精神。

今日有企業向全港1,000間中小學送贈自動感應消毒機及消毒液，教育局局長楊偉雄樂見社會各界為復課準備出一分力。

楊潤雄強調復課日期繫於疫情發展，呼籲大眾繼續防疫，不容鬆懈！教育局會持續跟進疫情及聽取醫學意見，並與學校溝通，適時落實及公布復課安排。

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責任編輯　李志強

小學 疫情 楊潤雄 教育局

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