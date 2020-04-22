【新冠肺炎】破欠基金今年首季接638宗申請　向498人發款項按年增4成

▲ 破欠基金今年首季向498人發放特惠款項，按年增4成，勞工處稱會繼續留意申請情況。（資料圖片）

新冠肺炎疫情打擊經濟，港府日前公布今年首季最新失業率為4.2%，升至逾9年來新高。勞工及福利局文件指，今年首季破產欠薪保障基金接獲638宗申請，而批准發放特惠款項的宗數達498宗，按年增加4成。

勞工及福利局書面回覆立法會勞工界議員潘兆平時指，破欠基金以僱員為申請單位，基金在今年首季接獲638宗申請，較去年同期1038宗申請減少4成。不過，基金在今年首季批准了498宗申請，向申請人發放特惠款項，較去年同期的356宗增加4成。

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至於申請時間，勞福局稱僅統計收到所有所需的資料及文件後計的發放款項時間，去年平均處理時間為2.2個星期，最長為6.1個星期。

被問到未來數月本港經濟狀況惡化，勞工處會否增人手處理申請，及放寬申請門檻等。勞福局回應，破欠基金的申請數字與經濟變化息息相關，勞工處會繼續留意破欠基金的申請情況，如有需要，會進行內部調配，增加人手以處理可能上升的申請。此外，勞工處亦會不時檢視審核程序，務求在可行的範圍內盡快發放特惠款項。

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責任編輯：徐紹軒