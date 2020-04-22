【幼兒濕疹】女兒患嚴重濕疹抓癢滲血水　前護士媽媽心痛：像被火燒過一樣

▲ 媽媽心痛女兒皮膚像被火燒過一樣。

濕疹是常見的兒科皮膚病，看到孩子白嫩的皮膚變得紅腫，抓癢抓到流血，父母都大為心痛。前護士Fion育有兩名子女，5歲的細女去年突然出現濕疹，手腳、肚子和心口滿滿都是紅斑，她最初藥石亂投，用過類固醇和各種坊間治濕疹藥膏，但女兒的情況卻不斷惡化，後來她以自製潤膚膏和濕敷，花了大半年終令女兒濕疹消退。

Fion育有兩名分別7歲和5歲的子女，她任職過10多年護士，直至去年轉職至公開大學教書，工作較穩定，可有更多時間陪伴兩名子女。她表示，細女去年1月開始出現濕疹，最初只有雙手手肘摺位出現紅腫，當時她心急想盡快讓女兒消炎，就為她塗抹了類固醇藥膏。塗了一兩日紅腫就消退，本以為沒事，卻不料是噩夢的開始。

一停藥就愈發愈厲害，短短兩個月，雙手和雙腳、後來連肚子、心口都是出現一塊塊紅腫。

▲ 女兒的雙手出現大片紅腫。（受訪者提供）

藥石亂投胡亂塗藥

雖然有帶女兒做敏感測試，並發現她對塵蟎有中度敏感，但即使換過防塵蟎的床單，並使用抽濕機，女兒的濕疹仍不見好轉。Fion一度掙扎是否應再用類固醇，但當時女兒的情況已很嚴重，若要使用就得塗滿全身，而且也不能長期使用。她擔心女兒停藥後又會反彈，令皮膚發炎問題更嚴重。

其實好心痛，因為她之前未試過這樣，突然就全身紅腫，好像被火燒過一樣，哥哥也沒有出現這樣的情況。

▲ Fion為女兒濕敷。（受訪者提供）

眼見女兒經常抓癢，甚至抓到流血，晚上又睡得不安穩，令Fion不知所措，只得藥石亂投，凡在藥房看到寫有「濕疹救星」、「對抗濕疹」等產品，她就買回來給女兒用，惟全部都不奏效，有些甚至加劇了女兒的情況。

我定下神來，仔細看坊間的潤膚膏，發現部分有致敏成分、或者加入防腐劑、化學物等。

▲ Fion自製潤膚膏助女兒保濕。（陳永康攝）

自製潤膚膏

冷靜下來的Fion心想，既然坊間沒有適合的潤膚膏，不如自己製作，至少知道塗在女兒身上的是甚麼物質。她認真地上網和翻查書本搜集資料，經過多月調配後，終製成了全天然的潤膚膏。她亦會因應女兒的皮膚狀況，加入不同精油，消炎、滋潤皮膚。每天都要塗抹3、4次，她把潤膚膏帶到幼稚園，在校也讓老師幫女兒塗抹。

每晚Fion要花上大量時間為女兒處理皮膚，先用死海鹽浸浴，塗抹潤膚膏後，再利用濕敷，即用紗布濕水後，包裹紅腫的手臂，避免女兒抓癢抓至出血，晚上也能睡得更好。

▲ Fion盼望女兒往後能健康成長。（陳永康攝）

Fion亦帶女兒看中醫，喝了4、5個月中藥，配合自製潤膚膏、濕敷等，終於成功令濕疹消退。不過，Fion坦言，至今仍不敢鬆懈，特別到轉季天氣，女兒就有少許翻發，有時吃過東西嘴巴沒抹乾淨，翌日嘴角也會出現紅粒，非常敏感。

現在只要見到少許紅腫，就會立即塗潤膚膏，盡快把它消退，避免再出現嚴重情況。

想知道Fion的天然潤膚膏製作方法及濕敷步驟，請即點擊【下一頁】。

更多幼兒濕疹的報道，

【小兒濕疹】轉天氣女兒濕疹反覆發作 父母心急亂塗護膚品惡化爛面

【濕疹湯水】秋冬乾燥幼兒濕疹易發作 養血袪風湯水紓緩痕癢

轉季幼兒濕疹難斷尾 中醫教簡易穴位按摩減濕疹復發

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

記者：林愛娜