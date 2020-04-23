【日本旅遊】東京3間新開特色旅宿　平價入住高質型格客房

▲ LANDABOUT地下為公共空間及餐廳酒吧，讓旅客隨意交流。（相片來源：酒店官網）

近年愈來愈多人選擇入住Airbnb或青年旅舍，這種住宿更有旅行感，充滿建築或地方特色，也更容易與其他旅客作互動交流。東京也不例外，與其選擇房間細小和設計千篇一律的商務旅館，不如由一間特色住宿開展旅程。

鶯谷型格生活旅舍

今年1月新開幕的LANDABOUT TOKYO，位於山手綫鶯谷站，這個站雖然位於上野及日暮里兩大站之間，人氣遠不及新宿、澀谷及池袋等遊客區，卻有着獨特的生活氛圍。

旅館由舊建築重新活化而成，LANDABOUT名稱來自迴旋處「Roundabout」，旨在成為旅客與市街的交滙點，亦是創造人生中一期一會的場所。旅店設計帶簡約灰藍色調，樓高15層、共有169間客房，共有8種房迎合不同旅客的需要。

旅店設有不同面積的雙人房，也有家庭房及連結兩個雙人房等，可供2至5人入住。11至15樓高層豪華客房設有陽台，部分景觀還對正東京晴空塔。設計以簡約風為主，水泥牆身配上木質地板及家具。雙人房價不包早餐，每晚才9,800日圓（約706港元）起，非常划算。

▲ 高層的豪華客房設有露台，感覺更加開揚及生活化。（相片來源：酒店官網）

LANDABOUT

地址：東京都台東區根岸3-4-5

秋葉原鐵道橋下宿一宵

於去年12月才開業的UNDER RAILWAY HOTEL AKIHABARA旅店，位於秋葉原高架鐵道下，名副其實「瞓天橋底」。旅館以「Urban Lohas」為概念，加入大量大自然元素。位置於秋葉原與御徒町車站之間，只距離秋葉原站步程3分鐘，很方便，附近亦有大量餐廳、便利店及商場，配套充足。

▲ 酒店上方不時有列車經過，形成一道獨特的風光及氛圍。（相片來源：酒店官網）

旅館只供應29間客房，卻有13種房型，部分房間設有碌架床，可容納2人至7人入住。因為建在高架橋下，設計將堅固的鐵軌構造充分利用，以大量植物、綠色色調，融入磚牆、水泥牆身等，別有一番道地色彩。

▲ 房間以木材及綠化為主題，尚算寬敞，但就沒有窗戶。（相片來源：酒店官網）

UNDER RAILWAY HOTEL AKIHABARA

地址：東京都千代田區神田練塀町15-1

摩登型格設計旅店

於去年11月開業、位於JR馬喰町站的DDD Hotel，前身為擁有35年歷史的舊式一星級商務酒店，經過全面修復翻新，搖身一變成為型格hip hotel，連著名國際設計雜誌Wallpaper也有介紹。

▲ 經過大規模翻部，紅磚外型似藝廊多過酒店。（相片來源：酒店官網）

設計師把原來旅店的停車場打造為畫廊，定期展出當代藝術作品。畫廊內則有由曾獲得米芝蓮二星廚師厚東創的餐廳noi，亦有一間供應精品咖啡的cafe & bar，選用來自世界各地名店的咖啡豆沖製。

房間換上極簡約風格設計，以苔蘚綠色配上白色主調及綫條，感覺清新簡潔。起居用品卻特別講究，沐浴用品、床單及毛巾甚至風筒都是名牌。雙人房價由9,000日圓（約648港元）起，性價比非常高。

▲ 客房沒有多餘的裝飾，簡約優雅，窗戶引入自然光，相當舒適。（相片來源：酒店官網）

DDD Hotel

地址：東京中央區馬喰町日本橋2-2-1

記者：張頌婷