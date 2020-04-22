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中大將於4.28重開大埔公路崇基門入口及二號橋

社會 15:57 2020/04/22

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

中大宣佈，大埔公路崇基學院入口（崇基門）將於4月28日（星期二）早上8時重開，供出入校園的駕駛人士及行人使用，校園出入管理措施將繼續生效。(經濟日報資料圖片)

中大於今(22日)宣佈，大埔公路崇基學院入口（崇基門）將於4月28日（星期二）早上8時重開，供出入校園的駕駛人士及行人使用，校園出入管理措施將繼續生效。如果車輛沒有有效的中大泊車證，駕駛人士或乘客須出示「中大通」或其他中大證件。進入校園的校友須出示校友圖書證或校友信用咭以證明身分；所有行人亦須出示相關中大證件。未能出示以上證件的駕駛人士或行人，須向保安人員登記身分證明資料。

【DSE2020】港鐵加強清晨列車服務　早上繁時加多30班車
 
校方指，二號橋及其連接路段的路面，早前遭受嚴重損毀。而上述圍欄工程完成後的橋面亦由以往的雙線車道收窄為單線車道。校方需進行路面維修工程及實施合適交通安排，相關工程快將完成，大學將於4月28日早上八8開始，開放二號橋給車輛及行人使用。
 
新交通安排下，復修後的二號橋南面保留設置行人路，行人可依舊步行通過橋面，往返校園環迴東路及位於科學園路的大學東閘入口。而復修後的二號橋由以往的雙線車道收窄為單線車道，只可供單線行車，橋面亦增設車輛負重限制，負重超過24公噸的車輛不准使用二號橋。
 
校方指，明白到上述安排或會對部分駕駛人士造成不便，但為了更好保障道路使用者的安全，望諒解有關路段新交通安排的必要。

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責任編輯：洪芷晴

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