【模範夫妻】楊怡結婚四年誕下「小珍珠」　愛妻號羅仲謙感謝太太付出

▲ 楊怡結婚四年誕下「小珍珠」，愛妻號羅仲謙感情太太付出。

羅仲謙與楊怡結婚四年，今日宣佈二人終於升格為「新手爸媽」，順利誕下女兒「小珍珠」。二人由起初不被看好的姊弟戀，直到今日成為娛樂圈中模範夫妻，「愛妻號」羅仲謙當然佔了不少功勞！

楊怡與羅仲謙今日下午一同在社交網站宣佈喜訊，透露女兒「小珍珠」已經來到世上，期待已久的「禮物」終於到來，剛成為新手爸媽的二人興奮又緊張。

▲ 剛生完BB的楊怡仍神采飛揚。（instagram圖片）

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二人聯手撰文，而羅仲謙的帖文則稍在不同，在文末他特意感謝為他懷胎十月誕下愛女的太太楊怡：

辛苦了我的太太楊怡，雖然不是簡單一句『辛苦了』就可以形容你所付出的一切，十月懷胎不是一件簡單的事，我們這一家❤我愛你們❤

▲ 新手爸爸羅仲謙與女兒的首張合照。（instagram圖片）

羅仲謙是圈中出名的愛妻號，他與楊怡因為劇集《On Call 36小時》而結緣，起初楊怡面對謙仔的力追有點抗拒，除了因為她曾揚言不會因為拍劇而愛上對手，更因為二人相差五歲，擔心姊弟戀會衍生各種問題。

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▲ 二人於今年初宣佈造人成功。（instagram圖片）

但經歷謙仔的誠意力追，完劇後半年仍不停發動猛烈攻勢，試過二人相約於寒冬深夜到沙灘聊天，楊怡開玩笑地說，若果謙仔敢跳到水中游出浮台，何答應做她女朋友，謙仔果然跟著照做，雖然未有立即拍拖，但楊怡已被對方誠意打動。

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▲ 羅仲謙的IG只follow楊怡一人。（instagram圖片）

相戀後，謙仔的生活亦充滿了另一半，戀情穩定後不避嫌地把楊怡掛在口邊，而他的instagram帳號亦只有追蹤楊怡一人，眼中只得愛人。

不過因為姊弟戀以及二人事業上有距離，戀情初期未被看好，直到後來見他們開花結果，直到年初宣佈懷孕，各方則開始紛紛送上祝福。

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