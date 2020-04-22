【官員大換班】李慧琼：相信政府考慮到未來工作方針才作變動

▲ 民建聯回應問責班子變動。（梁偉榮攝）

國務院公布特區政府問責班子任命安排，任命5人出任局長，4人離開問責團隊。民建聯主席李慧琼表示，特區政府過去一段時間正處於「政治高溫時期」，認為特首林鄭月娥今次是考慮到未來的施政方針，以及政策工作會有變動，才作出人事調動，相信日後會有一番新景象，亦敦促官員要放下身段，與市民「貼地」溝通。

李慧琼表示，面對疫情、暴力衝擊及社會深層次矛盾三大挑戰，市民對不同官員的表現都表達批評及不滿。她希望，新任政制及內地事務局長曾國衛，會做好九月的立法會選舉，確保暴力事件不會影響公平、公正性，並盡快落實電子派票及點票。

她又表示，現時公務員在制定政策，處理市民投訴上緩慢，需要作出檢討，期望聶德權調任為公務員事務局局長後，可在新崗位與公務員保持溝通，帶領改革公務員制度。民建聯周浩鼎亦希望，聶德權未來能敦促公務員團隊嚴守紀律，並嚴肅跟進在就去年反修例示威中，有參與違法行動的公務員，以及作出恰當處分。

對於新任民政事務局長徐英偉曾擔任民政事務局政治助理多年，李慧琼指，政府過去在民意收集上做得不好，期望對方未來積極落區「摸民情」，與年輕人加強溝通。而新任財經事務及庫務局長許正宇，李慧琼則表明，他已經辭去民建聯常委職務，但繼續保留成員身份。對於今次有兩位民建聯成員再加入政府，她就稱，這對民建聯來說都是損失一個指擋，但明白香港目前非常做缺乏政治人才，特別在此艱難時候，需要不同歷練的人加入政府去帶領香港，推動惠民政策。

▲ 經民聯回應問責班子變動。（梁偉榮攝）

經民聯主席盧偉國表示，不猜測政府人事更替的背後原因，認為是很常見及正常，希望新任班子在本港內外交困的時候，急市民所急，在適當時候做適當的事。經民聯立法會議員張華峰亦表示，新任財經事務及庫務局長許正宇予人感覺和藹可親及務實，認為他是做實事的人。



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