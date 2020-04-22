【育兒心得】疫情下抗疫抗逆　心理學家分享5大緩解管教壓力方法

▲ 疫情持續，安穩常規生活被打岔，由辦公室至在家工作，由充實的學校生活至視像模式學習，家長及孩子都面對著壓力。（圖片︰i-stock）

「日日留喺屋企，又要home office，又要編排孩子日程，又要撲防疫物資，我就快情緒崩潰！」

「除口罩！洗手！換衫沖涼！消毒電話！孩子衞生習慣好差，叫極都唔改！我對住佢哋日日困獸鬥，成日都忍唔住發火！」

「孩子死蛇爛鱔，三催四請都唔願起身，我好激氣教佢做功課，佢哋唔專心聽，又成日掛住打機上網！」

以上這些是你作為家長的心聲嗎？隨著疫情持續，安穩常規生活被打岔，由辦公室至在家工作，由充實的學校生活至視像模式學習，無論家長及孩子都面對著不斷適應轉變所帶來的壓力。與孩子全天候的相處，隨之而來往往並不是親子親密時間，而是自責、煩躁及沮喪的情緒，既要惆悵抗疫物資短缺，又要負責教導功課，家長的管教壓力不言而喻。

ABCDE五個管教錦囊

疫情變化很容易會觸發我們不安焦慮的情緒，這些情緒有時會很強烈，並牽引出負面悲觀的想法，身體也可能出現不舒服的感覺，家長們不妨參考以下ABCDE五個管教錦囊，在抗疫的同時，好好照顧辛苦中的自己，緩解管教壓力。

Awareness 覺察情緒想法

在抗疫的非常時期，人心難安，作為家長，我們難免容易感到擔憂、害怕、内疚及憤怒，思緒容易變得混亂，家長宜適當限制自己收看疫情消息的時間，並多察覺自己的情緒起伏及身體壓力症狀，留意自己過去的經歷如何影響著對疫情的想法、感受及反應，當留意到自己的壓力表徵時，我們可先停下來，給自己一個小休，做一些深呼吸等鬆馳練習、飲杯水，或到戶外走一走，讓身心得以平靜下來。

Be hopeful 保持希望感

全球疫情嚴峻，我們的心情也充斥在沉重的無助感中，內心的各種擔憂是很自然的，都是提醒我們要提高警覺，好好保護自己，讓自己知道甚麼才是最重要。不過如果目光都只聚焦在不能控制的疫情上，我們容易忽略生活中的美善及值得感恩的事情，包括醫護人員緊守崗位、把口罩與陌生人分享的故事。對疫情保持希望感，並不是否定危機，而是危機當前，我們仍選擇以愛、無私、勇氣及良善的心去面對，不高估威脅。在明白及諒解自己的限制的同時，也欣賞自己為保護自己及家人所作的一切，並分享及延續美善，幫助身邊有需要的人。與其擔憂編排孩子日程，家長不妨從轉念一想，這段不用上學的日子，不正是孩子難得放空，培養新技能的大好機會嗎?

Connectedness 與別人連繫

在這段留家抗疫的日子，我們每天都無奈地自我隔離，與家人朋友保持距離，社交生活好像被驟然中斷，然而，形式又怎能阻隔我們關心別人的心意？我們可多與家人朋友以電話、視像通訊等模式互相問候，分享感受及表達關心，作為家長，我們亦不妨和孩子主動分享內心感受，例說「爸媽和你一樣都有點擔心，亦很想念在老人院的婆婆，不如我們……」在危難中，與孩子建立共同情緒經歷，拉近親子關係。

Develop hobbies and routine 發展興趣及維持作息

維持穩定的作息時間及保持生活規律有助我們增加安穩的感覺。疫境當前，不妨為自己訂立一些小目標，如學外語、看書、上網絡課程等，或者重拾以往喜歡但未有時間做的事情，如聽音樂、吃一頓豐富的晚餐、浸浴、和孩子玩遊戲等，轉化心中鬱悶的情緒。疫境中不忘以幽默感面對，外國有意大利人響應走出露台大合唱，德國有糕餅師創作廁紙蛋糕大賣，與其納悶發荒，不妨用創意在苦中作樂。

Exercise and mindfulness 建立運動及靜觀習慣

適當的運動和靜觀練習可以讓我們鬆弛身心，家長不妨按個人身體情況，在家多做一些室內的運動，如拉筋、打坐、靜觀等鬆弛練習，甚至和孩子一齊做運動、忙於工作及照顧孩子之餘，讓身心可以有空間真正放鬆。

「生活不是等待暴風雨過去，而是要學會在雨中起舞」，相信在共同努力下，疫情總有減退的一天，只要我們懷著信心盼望，暴風雨過𢓭定會遇見彩虹！

撰文︰聖公會聖基道兒童院 臨床心理學家 陸詠詩博士

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