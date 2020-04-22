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【新冠肺炎】本港新增4宗確診個案　曾到英國2歲男童染病

社會 16:32 2020/04/22

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

一名2歲男童從英國返港後，糞便樣本驗出新冠病毒。

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，衞生防護中心下午公布最新疫情，新增4宗確診個案，累計確診個案增加至1033宗，另外一宗是疑似個案，患者年紀由2歲至68歲，全部英國返港。

【新冠肺炎】消息指港大醫科生新冠肺炎覆檢呈陰性反應　何栢良：或早前無病徵感染

衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布的新增個案，個案分別是第1031宗至1034宗，2歲男童在2月3日至4月12日與媽媽到英國探親，其母的化驗結果對病毒呈陰性，而男童接受糞便樣本化驗，經由威爾斯醫院檢測後呈陽性反應。

至於第1031宗個案是一名68歲男人，本身有其他病患，3月5日至4月21日曾到英國，第1032宗是一名52女患者，在4月21日從英國返港，這兩名患者都在瑪嘉烈醫院留醫。至於第1033宗是26歲女患者，她在英國留學，4月21日返港後確診，在伊利沙伯醫院留醫。

本港疫情緩和，但衞生防護中心提醒市民仍要保持社交距離。（陳靜儀攝）

衞生防護中心表示，正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

TOPick會跟進最新疫情，不斷更新！

【新冠肺炎】陳肇始：疫情後會整體評估情況　考慮設常設檢疫設施應付未來疫情

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記者：伍瑋瑋、陳正怡

衞生防護中心 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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