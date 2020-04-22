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【十八年後的終極告白】鬼仔強被墮樓疑點重重　阿一肥仔富Sam誰是真兇？

娛樂 17:42 2020/04/22

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

《十八年後的終極告白》中鬼仔強墮樓一案疑團未解。

TVB新劇《十八年後的終極告白》有觀眾最愛的懸疑推理情節，劇情圍繞屋邨7個少年殺人埋屍，18年後骸骨意外被發現，再次牽起的連串案件。首宗案件便是鬼仔強（蕭徽勇飾）意外墮樓身亡，但在Madam Yuen（黃智雯飾）的追查下發現鬼仔強的死並非意外……

《十八年後的終極告白》在昨晚（21日）参劇情講述，鬼仔強墮樓後傷重不治，肥仔富（何遠東飾）及Sam（譚俊彥飾）向警方落口供時指在鬼仔強死前，曾相約他一同指證阿一（陳山聰飾）是18年前的兇案兇手。

豈料，鬼仔強卻在赴約前離奇墮樓。Sam拆穿肥仔富把相約地點告知阿一，並指他就是殺死鬼仔強的兇手，惟阿一否認，三人陷入僵局。

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鬼仔強的死是有人蓄意造成。（《十八年後的終極告白》截圖）

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根據《十八年後的終極告白》劇情猜測，以下3人都是殺死鬼仔強的嫌疑人：

沈志才（阿一）

在表面證供上，阿一是兇殺案的最大嫌疑人。因他指自己當時已到達鬼仔強墮樓的大廈，而且亦有閉路電視做證，只是剛上到頂樓便見到他已墮樓，但真相卻不得而知。

加上，他在醫院時曾向Sam及肥仔富表示「希望佢醒唔返，咁就唔洗煩」、「如果我入去隊冧佢，你兩個睇唔到，警察又唔會拉，我怕咩入去拔喉」，而且他的表現異常冷靜又語帶輕佻，更因為害怕18年前一案被鬼仔強出賣，所以殺死他亦是非常有可能。

阿一是疑兇之一。（《十八年後的終極告白》劇照）

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不過，根據「最似嫌疑犯的人最終都不是兇手」定律推斷，阿一可能只是編劇製造的煙幕，故又出現以下2位疑兇：

何遠東（肥仔富）

肥仔富在劇中的角色表面較為懦弱怕事，每次聽到有關18年前兇案的消息都會大為緊張，而他又曾尋求阿一的協助。

不過，肥仔富也是得悉鬼仔強會上樓的人，故他也有嫌疑。而且，在接下來的劇情中，將講到他因慚愧未有替鬼仔強追尋被墮樓的真相，於是岀錢岀力幫忙其妻梁潔貞（楊卓娜飾）打點喪禮。

之後，在劇照中也可看到，肥仔富將會與梁潔貞相擁，未知是表達感激之情，或是另有感情……

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肥仔富是疑兇之一。（《十八年後的終極告白》劇照）

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林朗生（Sam）

Sam在戲中扮演外表正氣的會計師，但其實他曾牽涉入埋屍案中，更為隱藏真相而向警方作假口供，可見其內心的陰間面。

Sam在鬼仔強墮樓後，先後質問阿一及肥仔富案發經過，表現激動，看似想替鬼仔強找出真兇，表面上絕對不可能是兇手。

但由於他在鬼仔強墮樓的大廈工作，並一早相約他見面，所以他也有機會在短時間內到達頂樓，把鬼仔強推下樓。

Sam是疑兇之一。（《十八年後的終極告白》劇照）

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撰文 : TOPick 柴犬出動

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