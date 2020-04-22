【口罩供應】Medicom麥迪康4月24日起開售日本製Comfort+口罩　符合歐洲醫用口罩標準 EN14683 Type II【內附開售地點詳情】

▲ Medicom將在三個地方開售口罩。

新冠肺炎疫情未息，港人仍然不夠口罩。麥迪康（Medicom）早前宣布將於市面上供應新一批日本製的Comfort+醫用耳掛口罩（便攜包），今日（22日）在Facebook宣布三個口罩開售地點。

這批日本製的Comfort+醫用耳掛口罩符合歐洲醫用口罩標準 EN14683 Type II，有效阻隔細菌及微粒、採用高透氣、高防護及低致敏質材，建議零售價將為每包（5片）HK$50。

是次Comfort+ 低致敏醫用耳掛口罩便攜包裝將會於以下零售點及日期開售，產品數量有限，售完即止。

荃灣激安殿堂 Don Don Donki Hong Kong (上架貨, 非排隊)

開售日期：4月27日

每人限購2包

尖沙咀激安殿堂 Don Don Donki Hong Kong (上架貨, 非排隊)

開售日期：4月27日

每人限購2包

Big Big Shop

開售日期及時間：4月24日，下午3點

每人限購2包

Ztore

開售日期及時間：4月24日，中午12點

每人限購2包

Medicom表示如安排上有進一步更新，會於SayByeToFlu公佈。

4月22日口罩供應資訊，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩