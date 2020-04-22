【新冠肺炎】法庭5月4日恢復運作　高院陪審團審訊5月後展開

▲ 司法機構公布，法庭將自5月4日起恢復正常運作。（經濟日報資料圖片）

因應新冠肺炎疫情，司法機構自1月底起宣佈暫停全港法庭正常運作，司法機構今（22日）午作最新公布，指有關延期安排將於5月3日結束，法庭將自5月4日起恢復正常運作，而各級法院的登記處則由5月6日起分階段重開。由於法庭重開初期所能處理的事務較平常減少，因此所有涉及陪審團的審訊將會於5月之後才展開。

司法機構今午作出最新公布，指自5月4日起，所有法庭程序將於情況許可下安全地恢復，而各級法庭和審裁處的登記處亦會自5月6日起分階段重開，首階段由終審法院和高等法院率先重開，預計至5月21日所有登記處全面重開，期間登記處及會計部的開放時間會縮短至早上9時半至下午12時半，直至另行通知，而查閱案件檔案、訟案登記冊和法庭命令等將於下午處理。

司法機構又指，由5月4日起，所有刑事及民事法庭程序將會恢復進行，但由於法庭整體能處理的事務較平常減少，因此所有涉及陪審團的審訊將會於5月之後才展開。就民事程序而言，法庭會繼續採取彈性和多元方式處理，例如在合適的情況下，會考慮盡量以書面方式或視像會議等形式處理案件。

司法機構亦會繼續實施預防及人流管理措施，包括要求所有進入法院大樓的人士接受體溫檢測和佩戴口罩等，法庭亦會限制法院大樓內的人流，將旁聽座位減半，及繼續採用棋盤式座位安排，以及在有需要時轉播法庭程序。

停擺逾3個月，部份律師及大律師因零收入而叫苦連天，有大律師對於5月法庭恢復運作表示「終於開喇」，他表示「起碼有得做住先」。

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記者：楊詠渝