【新冠肺炎】曾到瑞典及芬蘭37歲康復者再入院　劉家獻：驗出病毒數值低

▲ 該名37歲女子現時情況穩定。

新冠肺炎（COVID-19）疫情緩和跡象，本港今日（22日）新增4宗確診個案。

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早前一名確診的37歲女子（第949宗個案），她於1月至4月2日訪瑞典及芬蘭，於4月8日確診，並於4月18日康復出院，至昨日再次入院。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，該名37歲女子在昨日（21日）再次經急症室入院，病人當時呼吸困難，胸口不適。院方當時替她做檢查時，取口水樣本時對病毒呈陽性，而其病毒數值較低，為審慎起見，病人現時仍留醫，情況穩定。

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劉家獻指病人在第一次入院時沒有病徵，因此沒有服用任何抗病毒藥，經兩次檢測後對病毒呈陰性而批准其出院；病人昨日再次接受病毒測試結果呈陽性，他引述專家指出其病毒不是新傳染的，也不是活躍的病毒，相信是病毒殘餘物。

他稱，正向不同醫院收集相關數據，有沒有類似的情況出現等，例如是再入院的病人情況有沒有上呼吸道感染的病徵，有需要或會再做一次檢測。他強調新冠肺炎是一個全新的病，需要新的數據再適當的決定及改變。

他稱明白市民對有患者出院後再驗到陽性表示關心，強調現時出院的安排是根據世界標準，專家會再討論出院的安排。

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記者：郭詩詩、陳正怡