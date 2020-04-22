公大與肇慶政府及肇慶學院合辦大學　首4年取錄約4,000人

▲ 香港公開大學今日（22日）正式與肇慶市人民政府及肇慶學院簽署協議，共同籌辦香港公開大學（肇慶）。（公大提供）

香港公開大學與肇慶市人民政府及肇慶學院今日（22日）正式簽署協議，三方共同籌辦香港公開大學（肇慶），辦學首4年計劃共招收約4,000名學生，再按階段逐步發展至在校學生人數達約1萬。

公大（肇慶）校園選址在廣東省肇慶市新區，佔地約2,500畝，其中建設用地約500畝。大學將定位為一所應用型的教學研究綜合大學，秉承香港公大的辦學理念，引入課程體制、管理制度、教學科研經驗和質素保證機制等，會按香港公大的教學實踐經驗及需要，主要專業課程採用英語教學。

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受新冠肺炎疫情影響，協議簽署儀式透過網上實時會議平台舉行，由肇慶市人民政府市長呂玉印、肇慶學院校長吳業春及公大校長黃玉山代表三方簽署。

根據協議，肇慶市人民政府將負責公大（肇慶）各階段校園建設經費，以及必要的設施設備。校園將參照國際先進水平規劃和設計，並基於公大的設計理念及需求而建設。公大將負責確保新校具公大同等的教學質素及科研水平；而肇慶學院則擔任協調工作。三方已就公大（肇慶）緊密合作，啟動籌辦計劃，並盡快向內地相關部門呈交申請以作審批。

公大校長黃玉山表示，公大期望將多年來累積的辦學經驗和理念應用到新校，繼續注重發展專業及應用課程，透過教學與實習，在創新及管理、財務及會計、創意藝術及應用科學等方面提供本科生課程。

公大校董會主席黃奕鑑表示，公大在內地辦學可進一步發揮公大的優勢，同時促進優勢互補，加強兩地科研、教育的協作，以及推進學生的交流學習，並期望在大灣區培養德才兼備，具備專業和應用型知識及國際視野、人文素養及社會責任感的人才。

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責任編輯：馮琪雅