  • 20°C
香港時間 : 2020422日 (三) 17:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【齊心抗疫】歐洲企業向前綫員工逆市加薪　激勵員工士氣

職場 17:08 2020/04/22

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

新冠肺炎疫情影響全球經濟，不少企業被迫減薪或裁員來維持營運。不過，逆市下仍然有歐洲企業願意為員工加薪，以激勵士氣，並獎勵員工的工作表現。

新冠肺炎疫情影響全球經濟，不少企業被迫減薪或裁員來維持營運。不過，逆市下仍然有歐洲企業願意為員工加薪，以激勵士氣，並獎勵員工的工作表現。

為減低疫情傳播風險，外國的零售、製造、運輸和儲存等行業需暫停營業。但一些雜貨店，連鎖超市的員工仍需繼續工作，最近外國更出現民眾「搶購潮」，超級市場需招募更多員工，應付龐大工作量。

＜＜【新冠肺炎】美國逾1500超市員工感染　嘆如在戰區工作

考慮到前綫員工在工作期間，需承受染疫風險，歐洲有企業透過加薪方式，獎勵前綫工作人員。據外媒《CNBC》報道，英國超市馬莎百貨（Marks＆Spencer）宣布，4月5日至5月31日期間，將為前綫員工提升15%工資。 另一間連鎖超市森寶利（Sainsbury's）亦表示，根據員工上班總時數，提供額外10%薪金報酬。

另外，英國電信從7月1日起，計劃將工程師及其他非管理人員的年薪提高1.5%，雖然低於去年的加薪水平，但面臨疫情打擊下，企業仍為員工加薪的舉動實屬難得。另外，西班牙超級市場「Consum」，曾於三月份宣布，向員工派發共380萬歐元（約2,862萬港元）獎金，平均每人可獲283歐元（約2,382港元）。

事實上，企業為員工加薪的措施，有賴當地政府實施暫緩零售業及部分企業繳納營業稅的政策，英國政府於上月宣布企業紓困措施，並動用4,000億美元，用於幫助企業在疫情下度過難關。

責任編輯：李寶如

相關文章

【疫市招聘】月薪8萬招曼聯球迷！專責Twitter、IG與11億粉絲互動
19:33 2020/04/21
【疫市招聘】月薪8萬招曼聯球迷！專責Twitter、IG與11億粉絲互動
【在家工作】調查：3成東京上班族WFH心情更差　難分工作與生活
14:50 2020/04/20
【在家工作】調查：3成東京上班族WFH心情更差　難分工作與生活
【新冠肺炎】無懼疫情衝擊　科技大廠逆勢獵才
13:40 2020/04/16
【新冠肺炎】無懼疫情衝擊　科技大廠逆勢獵才
【新冠肺炎】美國逾1500超市員工感染　嘆如在戰區工作
15:49 2020/04/13
【新冠肺炎】美國逾1500超市員工感染　嘆如在戰區工作
薪酬待遇 員工福利 疫情 經濟 零售 紓困措施 歐洲 英國 西班牙 超市

最高瀏覽

【涼薄僱主】坐擁932呎大單位卻容不下姐姐房　涼薄僱主讓工人姐姐睡窄櫥櫃被鬧爆
09:55 2020/04/21
【涼薄僱主】坐擁932呎大單位卻容不下姐姐房　涼薄僱主讓工人姐姐睡窄櫥櫃被鬧爆
【鞋底播毒】將軍澳凍肉舖職員直踩食物取貨　美國研究：鞋底細菌比廁所多3倍
10:34 2020/04/21
【鞋底播毒】將軍澳凍肉舖職員直踩食物取貨　美國研究：鞋底細菌比廁所多3倍
【十八年後的終極告白】何遠東公屋出身自覺無後台　死慳死抵5年儲20萬成功上車
18:17 2020/04/20
【十八年後的終極告白】何遠東公屋出身自覺無後台　死慳死抵5年儲20萬成功上車