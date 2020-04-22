【齊心抗疫】歐洲企業向前綫員工逆市加薪　激勵員工士氣

▲ 新冠肺炎疫情影響全球經濟，不少企業被迫減薪或裁員來維持營運。不過，逆市下仍然有歐洲企業願意為員工加薪，以激勵士氣，並獎勵員工的工作表現。

新冠肺炎疫情影響全球經濟，不少企業被迫減薪或裁員來維持營運。不過，逆市下仍然有歐洲企業願意為員工加薪，以激勵士氣，並獎勵員工的工作表現。

為減低疫情傳播風險，外國的零售、製造、運輸和儲存等行業需暫停營業。但一些雜貨店，連鎖超市的員工仍需繼續工作，最近外國更出現民眾「搶購潮」，超級市場需招募更多員工，應付龐大工作量。

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考慮到前綫員工在工作期間，需承受染疫風險，歐洲有企業透過加薪方式，獎勵前綫工作人員。據外媒《CNBC》報道，英國超市馬莎百貨（Marks＆Spencer）宣布，4月5日至5月31日期間，將為前綫員工提升15%工資。 另一間連鎖超市森寶利（Sainsbury's）亦表示，根據員工上班總時數，提供額外10%薪金報酬。

另外，英國電信從7月1日起，計劃將工程師及其他非管理人員的年薪提高1.5%，雖然低於去年的加薪水平，但面臨疫情打擊下，企業仍為員工加薪的舉動實屬難得。另外，西班牙超級市場「Consum」，曾於三月份宣布，向員工派發共380萬歐元（約2,862萬港元）獎金，平均每人可獲283歐元（約2,382港元）。

事實上，企業為員工加薪的措施，有賴當地政府實施暫緩零售業及部分企業繳納營業稅的政策，英國政府於上月宣布企業紓困措施，並動用4,000億美元，用於幫助企業在疫情下度過難關。

責任編輯：李寶如