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【新冠肺炎】首批抵港人士入住富豪東方酒店等候化驗結果　衞生防護中心料今晚300人入住

社會 17:57 2020/04/22

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

酒店有穿上防護衣的檢疫人員指示旅客的入住安排。（曾耀輝攝）

政府早前就抵港旅客檢測安排推出新措施，今日（22日）起租用富豪東方酒店作為等候檢疫結果中心，旅客會乘專車到酒店等候結果。今日酒店會讓需要通宵等候新冠病毒化驗結果的機場抵港人士留宿，首批檢疫人士於下午約4時抵達，等候檢疫結果。

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下午4時左右，機場抵港人士陸續到達酒店。（曾耀輝攝）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，因預料病毒檢測結果不會在同日內完成，預料今日下午或晚上抵港的旅客，將需要入住酒店。

張竹君指，入住酒店的人次會視乎航班數量及入境人次，估計今晚會有約300人入住富豪東方酒店，他們會在機場留下深喉唾液樣本，並會獲發電子手帶、酒店房號，會獲安排直接送入酒店房，預料明日下午會有結果。如檢測結果屬陽性，或有緊密接觸者是陽性，須再留下等候覆檢結果，確認屬實則分別送院及入住檢疫中心。

位於九龍城富豪東方酒店鄰近民居，政府指對居民影響低。（曾耀輝攝）

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記者：蘇文軒

 

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