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【新冠肺炎】社聯劏房戶資助計劃明起接受電話預約申請　機構將安排分批填寫表格

社會 17:06 2020/04/22

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

社聯公布，向合資格劏房戶發放一次過5000元的計劃，將於明早（23日）11時起接受電話預約申請。（資料圖片）

社聯早前獲渣打銀行捐助1000萬元，設立計劃資助居住於劏房的家庭在新冠肺炎疫情期間支付租金，合資格的2000個家庭將每戶獲得一筆過5000港元資助，資助將會在申請期完結後約一星期透過轉數快發放。

資助計劃將在明早（23日）11時開始接受電話預約申請，機構將必定處理成功在周六（25日）中午12時預約的申請，惟之後接獲的查詢將視乎名額再作處理。申請期至5月6日完結。

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社聯指，每區將有負責執行的社福機構處理，申請人應致電就近的機構查詢及預約申請，不接受跨區申請，亦不接受排隊索取申請表格。成功預約後，機構將分批安排會面填寫申請表。

如申請人獲安排會面填寫申請表，他需要攜帶申請人與住戶成員身份證明文件、相關入息證明文件（包括2019年12月及2020年3月的入息証明），及銀行存摺及銀行月結單用作填寫表格。

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申請資格方面，申請人必須同時符合5項條件，包括是居住於劏房的香港居民、疫症前家庭月入上限為全港家庭每月入息中位數的75%、受疫症影響家庭收入減少30%或以上、家庭成員包括18歲或以下的受養子女，及非綜援受助家庭。

全港家庭每月入息中位數的75%

  • 2人家庭：21,800元
  • 3人家庭：26,300元
  • 4人家庭：32,400元
  • 5人家庭：33,600元
  • 6人及以上家庭：34,900元

執行機構預約申請電話及名額：

執行機構 電話 名額
東區、灣仔區、中西區及離島
聖雅各福群會社區中心 2835 4368 200
南區
香港明愛-明愛香港仔社區中心 5425 0992 100
油尖旺
關注草根生活聯盟有限公司 3525 0054 200
旺角街坊會陳慶社會服務中心-社區綜合服務部 5562 6560 200
深水埗
社會發展實踐及研究中心-家庭互助網絡 5644 9045 100
香港社區組織協會 2729 2209 200
九龍城、西貢、黃大仙
香港明愛-明愛九龍社區中心 2339 3713 200
香港路德會社會服務處-路德會包美達社區中心 5238 8409 100
觀塘
循道衛理觀塘社會服務處-特別服務 2342 2431 100
荃灣
香港明愛-明愛荃灣社區中心 3707 2012 100
葵青
香港聖公會麥理浩夫人中心-團體及社區工作部 5241 3962 100
大埔、沙田
基督教香港信義會社會服務部-太和青少年綜合服務中心 2650 8807 100
元朗
元朗大會堂管理委員會-元朗大會堂社區中心 2670 2231 100
北區
香港路德會社會服務處-路德會石湖社區發展計劃 6154 0021 100
屯門
仁愛堂社區中心 2655 7520 100

資料來源：社聯

【新冠肺炎】破欠基金今年首季接638宗申請　向498人發款項按年增4成

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責任編輯：徐紹軒

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