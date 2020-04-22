【新冠肺炎】社聯劏房戶資助計劃明起接受電話預約申請 機構將安排分批填寫表格
社聯早前獲渣打銀行捐助1000萬元，設立計劃資助居住於劏房的家庭在新冠肺炎疫情期間支付租金，合資格的2000個家庭將每戶獲得一筆過5000港元資助，資助將會在申請期完結後約一星期透過轉數快發放。
資助計劃將在明早（23日）11時開始接受電話預約申請，機構將必定處理成功在周六（25日）中午12時預約的申請，惟之後接獲的查詢將視乎名額再作處理。申請期至5月6日完結。
社聯指，每區將有負責執行的社福機構處理，申請人應致電就近的機構查詢及預約申請，不接受跨區申請，亦不接受排隊索取申請表格。成功預約後，機構將分批安排會面填寫申請表。
如申請人獲安排會面填寫申請表，他需要攜帶申請人與住戶成員身份證明文件、相關入息證明文件（包括2019年12月及2020年3月的入息証明），及銀行存摺及銀行月結單用作填寫表格。
【新冠肺炎】本港新增4宗確診個案 曾到英國2歲男童染病
申請資格方面，申請人必須同時符合5項條件，包括是居住於劏房的香港居民、疫症前家庭月入上限為全港家庭每月入息中位數的75%、受疫症影響家庭收入減少30%或以上、家庭成員包括18歲或以下的受養子女，及非綜援受助家庭。
全港家庭每月入息中位數的75%
- 2人家庭：21,800元
- 3人家庭：26,300元
- 4人家庭：32,400元
- 5人家庭：33,600元
- 6人及以上家庭：34,900元
執行機構預約申請電話及名額：
|執行機構
|電話
|名額
|東區、灣仔區、中西區及離島
|聖雅各福群會社區中心
|2835 4368
|200
|南區
|香港明愛-明愛香港仔社區中心
|5425 0992
|100
|油尖旺
|關注草根生活聯盟有限公司
|3525 0054
|200
|旺角街坊會陳慶社會服務中心-社區綜合服務部
|5562 6560
|200
|深水埗
|社會發展實踐及研究中心-家庭互助網絡
|5644 9045
|100
|香港社區組織協會
|2729 2209
|200
|九龍城、西貢、黃大仙
|香港明愛-明愛九龍社區中心
|2339 3713
|200
|香港路德會社會服務處-路德會包美達社區中心
|5238 8409
|100
|觀塘
|循道衛理觀塘社會服務處-特別服務
|2342 2431
|100
|荃灣
|香港明愛-明愛荃灣社區中心
|3707 2012
|100
|葵青
|香港聖公會麥理浩夫人中心-團體及社區工作部
|5241 3962
|100
|大埔、沙田
|基督教香港信義會社會服務部-太和青少年綜合服務中心
|2650 8807
|100
|元朗
|元朗大會堂管理委員會-元朗大會堂社區中心
|2670 2231
|100
|北區
|香港路德會社會服務處-路德會石湖社區發展計劃
|6154 0021
|100
|屯門
|仁愛堂社區中心
|2655 7520
|100
資料來源：社聯
【新冠肺炎】破欠基金今年首季接638宗申請 向498人發款項按年增4成
立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF
一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC
責任編輯：徐紹軒