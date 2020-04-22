去年全年整體鼠患參考指數為4.2%　灣仔區鼠患最嚴重

▲ 食環署公布，2019年全年的整體鼠患參考指數為4.2%，高於2018年的3.4%，認為本港公眾地方的鼠患情況大致受控。(經濟日報資料圖片)

食環署今日（22日）公布，2019年全年的整體鼠患參考指數為4.2%，高於2018年的3.4%，認為本港公眾地方的鼠患情況大致受控。

食環署發言人指出，除灣仔區錄得11.7%的鼠患參考指數外，2019年全年其他各區公眾地方的鼠患參考指數均低於10%，表示鼠患情況並不普遍。

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發言人稱，一些地區錄得相對較高的指數，主要是由於區內個別地方及後巷的環境衞生欠佳，例如雜物堆積和不適當存放垃圾和食物殘渣，為老鼠提供食物及藏匿的地方。食環署已因應調查結果，針對性地加強相關地點的防鼠及滅鼠工作，亦會繼續在各區加強防治鼠患，包括加強街道潔淨、在有關後巷毒殺和捕捉老鼠及堵塞鼠洞、鼓勵市民積極參與防治鼠患工作及舉行防治鼠患的宣傳和教育工作等。

發言人又指，今年繼續分兩階段進行全港滅鼠運動。首階段已於1月初展開，並於3月13日完成。而第二階段將於7月展開，為期10個星期。滅鼠運動期間，食環署人員會加強滅鼠工作及巡查目標地點，有關地點包括區內街市、市政大廈、小販市場、避風塘、與食物業處所毗鄰的小巷、區內其他出現鼠患的地點及其鄰近範圍等，以達致加強整體地區防鼠及滅鼠工作的效果，使防治鼠患工作取得更持久的成效。



另外，食環署今年亦會在每期全港滅鼠運動之後進行為期八星期的目標小區滅鼠行動，以深化各區的防治鼠患工作，透過多管齊下的策略，包括改善環境衞生、滅鼠及執法三方面的行動，加強防治鼠患。

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責任編輯：洪芷晴