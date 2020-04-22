涉屯門管有汽油彈再多兩人被控　兩案合併准保釋6月再訊

▲ 案件押後至6月17日再訊。（經濟日報資料圖片）

去年11.11當天有人發起「大三罷」行動，3人涉在屯門青賢街分別管有汽油彈及發出鐳射光束的裝置，其中1名22歲學生早前被控管有攻擊性武器及提堂 ，另兩名青年被控相同罪名，案件則於今（22日）在屯門裁判法院提堂，兩案合併處理，並押後至6月17日待辯方索取文件，3人准保釋候訊。

被告為報稱學生的李麒麟（22歲）、報稱售貨員的譚俊賢（26歲）及報稱學生的甄振嵐（19歲），3人各被控1項管有攻擊性武器罪。

李被控於2019年11月11日，在屯門青賢街成發汽車有限公司露天停車場外的公眾地方，無合理辯解而攜有2樽汽油彈。

控罪又指譚及甄於同日同地，無合法辯解而管有攻擊性武器，即1個能發出鐳射光束的裝置。

控方今申請將兩案合拼，3名被告暫時毋須答辯，辯方申請押後案件以索取文件。裁判官將案押後至6月17日，被告准保釋候訊，期間不得離港，以及每周須到警署報到等。

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記者：林欣樂