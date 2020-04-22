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【新冠肺炎】採集病毒過程曝光經鼻孔直插鼻腔　特朗普測試後感：感覺十分糟糕

健康 17:24 2020/04/22

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

新冠肺炎鼻腔採集病毒過程曝光，經鼻孔直插鼻腔末端震驚網民。

新冠肺炎疫情嚴重，美國現時已有超過80萬人確診，4.5萬人死亡。近日美國有護士分享檢查新冠肺炎病毒的圖片，顯示要將拭子插入鼻孔近半個頭的深度，非常痛苦，希望籍此呼籲市民盡量留在家！

檢測方法曝光

美國護士Jessica Peck上月29日在Twitter上載一張圖片，展示以拭子採集鼻腔樣本測試新冠痛毒的方法。由圖片可見，醫護人員會將拭子由鼻孔插入鼻腔，以採集鼻腔內的分泌物，深入程度差不多有半個頭，睇見都覺痛！Jessica寫上：

還是按照醫護人員的指示，乖乖待在家裡。

醫護人員會將拭子由鼻孔插入鼻腔，以採集鼻腔內的分泌物。（圖片來源：Jessica Peck Twitter）

特朗普：我會稱它為做手術而不是檢測

有網民留言表示曾接受檢測，直言痛到眼淚直流之餘，感覺像要打噴嚏，鼻水亦一直跑出來。美國總統特朗普日前亦接受病毒檢測，直言測試過程十分煎熬，拭子猶如從鼻子一直鑽進頭裡面，再轉彎向眼睛方向：

整個過程感覺十分糟糕，我簡直像個受害者。我會稱它為做手術而不是檢測。

有其他Facebook專頁轉載照片，引來大批網民留言。有接受過流感快篩的網民表示有同感，認為這個測試「超級不舒服」、「感覺真的超難受」，異物感更持續了半天。更有網民指出醫生通常會叫病人忍耐一下，過程只有五秒，「但是那五秒絕對會讓你度秒如年」。

美國食品及藥物管理局（FDA）早前表示將會推出全新設計的拭子採樣技術。其外型與棉花棒相似，長度較以往的拭子短，只需要插入鼻腔就可以採取樣本，不需要專業醫護人員幫助，亦可減少民眾前往醫院等高風險場所的機會。

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責任編輯：羅嘉欣

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