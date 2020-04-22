【新冠肺炎】保安局拒公開警方保護裝備存量　稱免損物流署採購時議價能力

▲ 警方協助檢疫時被質疑穿上比醫護人員規格更高的保護裝備。(資料圖片)

新冠疫情下，警方執行防疫行動時被質疑擁有比醫護人員規格更高的保護裝備，有立法會議員向保安局查詢警方個人防護裝備存貨量等，惟保安局拒絕透露，解釋指政府認為現階段不宜公開披露個別部門的防疫物品使用量和庫存等具體資料，以免損害物流署及各部門採購防疫物品的議價能力。

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保安局局長李家超回覆立法會議員郭榮鏗的書面質詢，指自疫情爆發以來，警隊直接參與多項抗疫工作，積極支援其他政府部門共同抗疫，包括在所有檢疫中心的出入口維持治安，防止有人逃離檢疫中心、協助衞生署執行檢疫令等，警務處根據政府分發防護裝備的原則及按實際需要，從政府物流署獲分發口罩及其他個人防護裝備，警務處亦有自行在市場上購買口罩。他指，警隊嚴格遵從目前政府分發防護裝備的標準，以「應用則用」的原則，向人員提供防護裝備。

工作指引方面，李家超指警隊會參考衞生署衞生防護中心所作出的指引及建議，並因應行動需要、人員的工作性質和受感染的風險，為前線人員配備合適的個人保護裝備，以確保人員能安全和有效地執勤，警隊亦有一套應付傳染病的工作指引。

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李又提到，政府現時採購的防護物資會優先照顧參與檢疫工作的前線人員的需要，醫院管理局亦會繼續加快採購程序，以確保前線醫護人員在提供服務時有足夠的保護裝備。目前除N95 呼吸器外，各項保護裝備的供應較疫症初期穩定。以平均用量計算，各項保護裝備的庫存約可使用2個月以上。

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記者：蘇文軒