政府料預算案通過後一個月可發放額外個人交津　提醒有需要市民注意申請時間

▲ 政府公布，預計最快可於立法會通過預算案後的一個月開始發放個人交津額外款項。（資料圖片）

新一份《財政預算案》建議，向領取以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼（個人交津）人士發放一次過額外款項。政府今日（22日）公布，預計最快可於立法會通過預算案後的一個月開始發放款項，額外款項相當於申請人在適用期中最近一次獲批月份的平均津貼金額。

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政府指，符合資格的人士，是指在適用期（即由通過預算案該月的第一天起至通過當天，以及該月份之前6個曆月）提交申請的個人交津申請人。如以郵遞提交申請，郵戳日期將被視為申請日期。



新申請人或過往曾領取個人交津的人士，須在適用期屆滿前提交申請，才符合資格領取額外款項。

現時個人交津視乎申請人工時計算津貼額，每月工作36至72小時以下可獲300元半額津貼，工作72小時或以上則可獲600元全額津貼。政府料額外款項涉及1600萬元，惠及2.7萬人。

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責任編輯：徐紹軒



