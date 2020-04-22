  • 20°C
香港時間 : 2020422日 (週三) 19:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【祟光大減價】SOGO 35周年慶舉行優惠2個月　推$1換購及買一送一優惠【附慳錢攻略】

精明消費 17:48 2020/04/22

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

SOGO舉辦35周年賞優惠活動。（圖片來源：SOGO Facebook）

新冠肺炎疫情持續，零售業也改變營業模式「疫」境求生。半年一度的崇光百貨（SOGO）「感謝祭」是受盡靚媽靚太的歡迎的盛事，今年SOGO卻暫停舉辦今年5月的「感謝祭」，改為「SOGO 35周年賞」，為期近2個月，大家除了到門市購物，也可以安坐家中享受購物樂！

SOGO在Facebook表示，為慶祝公司35周年，於4月22日至6月18日期間舉辦35周年賞，優惠期間，美妝、超市食品、服裝及網店都推出一系列優惠，當中最吸引一定是「$1換購」以及「買一送一」優惠！此外，銅鑼灣店超市將在優惠期間延長營業時間至晚上9時。

購物前先了解以下優惠，為你多買多慳！

$1換購貨品

4月22日至4月28日期間，於銅鑼灣SOGO CLUB即日單一消費滿$300，可以$1換購指定食品或飲品。【詳情

買一送一優惠

銅鑼灣店：於4月22日至4月28日期間，SOGO Rewards會員累積消費滿$2,500(最多2張發票)，憑發票可於銅鑼灣SOGO CLUB 16/F可享指定貨品買一送一優惠，例如RAPL蘋果批及梅酒等等。

尖沙咀店：於4月22日至5月14日期間，SOGO Rewards會員累積消費滿$2,500(最多2張發票)，憑發票於LG/F可享指定貨品買一送一優惠，例如鮑魚及殺菌清潔劑等等。【詳情

免費送貨

銅鑼灣店：於「SOGO 35周年賞」期間，凡於B2/F購物滿$800，可享免費送貨服務。；於4月22日至4月28日期間，SOGO CLUB 16/F購物滿$800，可享免費送貨服務。【詳情

尖沙咀店：於「SOGO 35周年賞」期間，凡於B1/F祟光超市及LG/F祟光酒窖購物滿$800，可享免費送貨服務。【詳情

網上商店送積分

由於這次「SOGO 35周年賞」會在網上同步舉行優惠，於4月22日至5月21日期間，SOGO Rewards會員首次於崇光網上商店首次單一訂單購物滿淨值$1,000，可享5,000 額外積分。【詳情

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：陳珈希

SOGO 著數優惠

最高瀏覽

【涼薄僱主】坐擁932呎大單位卻容不下姐姐房　涼薄僱主讓工人姐姐睡窄櫥櫃被鬧爆
09:55 2020/04/21
【涼薄僱主】坐擁932呎大單位卻容不下姐姐房　涼薄僱主讓工人姐姐睡窄櫥櫃被鬧爆
【鞋底播毒】將軍澳凍肉舖職員直踩食物取貨　美國研究：鞋底細菌比廁所多3倍
10:34 2020/04/21
【鞋底播毒】將軍澳凍肉舖職員直踩食物取貨　美國研究：鞋底細菌比廁所多3倍
【十八年後的終極告白】何遠東公屋出身自覺無後台　死慳死抵5年儲20萬成功上車
18:17 2020/04/20
【十八年後的終極告白】何遠東公屋出身自覺無後台　死慳死抵5年儲20萬成功上車