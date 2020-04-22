【祟光大減價】SOGO 35周年慶舉行優惠2個月　推$1換購及買一送一優惠【附慳錢攻略】

▲ SOGO舉辦35周年賞優惠活動。（圖片來源：SOGO Facebook）

新冠肺炎疫情持續，零售業也改變營業模式「疫」境求生。半年一度的崇光百貨（SOGO）「感謝祭」是受盡靚媽靚太的歡迎的盛事，今年SOGO卻暫停舉辦今年5月的「感謝祭」，改為「SOGO 35周年賞」，為期近2個月，大家除了到門市購物，也可以安坐家中享受購物樂！

SOGO在Facebook表示，為慶祝公司35周年，於4月22日至6月18日期間舉辦35周年賞，優惠期間，美妝、超市食品、服裝及網店都推出一系列優惠，當中最吸引一定是「$1換購」以及「買一送一」優惠！此外，銅鑼灣店超市將在優惠期間延長營業時間至晚上9時。

購物前先了解以下優惠，為你多買多慳！

$1換購貨品

4月22日至4月28日期間，於銅鑼灣SOGO CLUB即日單一消費滿$300，可以$1換購指定食品或飲品。【詳情】

買一送一優惠

銅鑼灣店：於4月22日至4月28日期間，SOGO Rewards會員累積消費滿$2,500(最多2張發票)，憑發票可於銅鑼灣SOGO CLUB 16/F可享指定貨品買一送一優惠，例如RAPL蘋果批及梅酒等等。

尖沙咀店：於4月22日至5月14日期間，SOGO Rewards會員累積消費滿$2,500(最多2張發票)，憑發票於LG/F可享指定貨品買一送一優惠，例如鮑魚及殺菌清潔劑等等。【詳情】

免費送貨

銅鑼灣店：於「SOGO 35周年賞」期間，凡於B2/F購物滿$800，可享免費送貨服務。；於4月22日至4月28日期間，SOGO CLUB 16/F購物滿$800，可享免費送貨服務。【詳情】

尖沙咀店：於「SOGO 35周年賞」期間，凡於B1/F祟光超市及LG/F祟光酒窖購物滿$800，可享免費送貨服務。【詳情】

網上商店送積分

由於這次「SOGO 35周年賞」會在網上同步舉行優惠，於4月22日至5月21日期間，SOGO Rewards會員首次於崇光網上商店首次單一訂單購物滿淨值$1,000，可享5,000 額外積分。【詳情】

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責任編輯：陳珈希