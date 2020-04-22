【齊心抗疫】日本旅遊業界打氣勉勵港人　冀再次在日本相見

▲ 北海道觀光振興機構代表小室小姐。（縱橫遊Facebook圖片）

新冠肺炎疫情肆虐全球，港人「鄉下」日本都出現多宗確診個案，本港疫情仍未緩和。縱橫遊在Facebook專頁帖出多個日本旅遊業界為港人的打氣訊息及相片，勉勵大眾一同齊心抗疫，並期待與港人再次相見之日。

▲ 東北經濟聯合會代表乗田先生。（縱橫遊Facebook圖片）

根據縱橫遊的帖文，為港人打氣的日本旅遊業界來自日本多個地區，包括東北經濟聯合會代表乗田先生﹑北海道知床北辛夷集團的桑島敏彦﹑加賀屋代表天野先生﹑東京巨蛋飯店（東京ドームホテル，Tokyo Dome Hotel）代表藤倉先生，四国奥道後壱湯の守代表坪内洋輔及黒崎雅明﹑京都東急飯店所有員工﹑北海道觀光振興機構代表小室小姐及Japan Tourism Research & Consultancy（JTRC）代表清水先生。

他們指，明白港人掛念日本，但目前處於疫情期，希望大家忍耐多一陣，並一同努力抗疫，克服及跨越目前困境，待疫情過後，歡迎港人再次開地心地到訪日本旅遊。

▲ 北海道觀光振興機構代表小室小姐。（縱橫遊Facebook圖片）

▲ Japan Tourism Research & Consultancy代表清水樣。（縱橫遊Facebook圖片）

▲ 東京巨蛋飯店 （東京ドームホテルTokyo Dome Hotel）代表，藤倉先生。（縱橫遊Facebook圖片）

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記者：陳曉瑩