7旬清潔工疑被磚頭擊斃　兩少年被控謀殺將交付高院處理

▲ 案中其中一名被告(中)。(曾秋文攝)

去年11月上水北區大會堂外發生衝突事件，期間食環署七旬清潔工疑被磚頭擊斃，兩名分別16及17歲的青年分別被控謀殺、有意圖而傷人及暴動罪，案件今（22日）午於屯門裁判法院提堂。兩被告暫毋須答辯，案件押後至6月1日於東區裁判法院進行交付程序處理，案件將轉介高等法院處理，兩被告還押候訊。

被告為17歲姓劉的無業男子及16歲男生，兩人同被控謀殺、有意圖而傷人、暴動3罪。控罪指他們於2019年11月13日，在上水北區大會堂外連同其他身分不詳人士謀殺羅長清、非法及惡意傷害男子X，以及與其他身份不詳人士參與暴動。

裁判官將案件押後至6月1日於東區裁判法院進行交付程序處理，案件將轉介高等法院處理。兩被告沒有保釋申請，還押候訊。

新界北總區刑事高級警司陳天柱今午交代案情，事件中警方共拘捕3男3女，年齡介乎15到18歲，其中5人為未成年人士。案件仍在調查中，相信尚有人未落網，而警方早前懸紅80萬元緝兇至今仍有效。陳天柱提到，對於近期年輕人涉及嚴重罪案感到憂心，並譴責煽動年輕人犯案的人士。

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記者：林欣樂、曾秋文

▲ 案件於屯門法院提堂。（資料圖片）