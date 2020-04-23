【超市大搜查】味精或致頭痛全身乏力 11款魚肉腸味精數量大比拼
魚肉腸是不少港人從小到大都愛吃的零食，但原來小小的一條魚肉腸，添加了各種味精。TOPick搜查市面常見的11款魚肉腸，發現全部魚肉腸均含有增味劑（味精）。到底味精會否對人體造成什麼影響？播道醫院註冊營養師陳婷豐（Judith）接受TOPick訪問時指，經常進食含有增味劑的食物，有機會令人偏好濃味食品。而且這些食品的脂肪、鈉質及熱量含量一般較高，過量攝取不但影響體重，更會增加患上高膽固醇、高血壓、糖尿病及心血管疾病風險。
TOPick從各超市、零食店搜查常見的11款魚肉腸，發現魚肉腸均含增味劑（味精），當中以E621、E635最為常見，其次有E640、E364ii、E639、E631等。
|品牌
|所含增味劑
|善字牌魚肉大腸
|E621、E635
|善字牌魚肉細腸 Delicacy winner sausage
|E621、E635
|善字牌蒜辣魚肉腸
|E621、E635
|善字牌芝士魚肉腸
|E621、E635、E640
|善字牌辣芝士魚肉腸
|E621、E635
|四洲魚肉腸
|E621、E635、E631、E364ii、E639
|四洲蒜辣魚肉腸
|E621、E635、E631、E364ii、E639
|大洋媽媽魚肉腸
|E621、E635、E631、E364ii、E639
|維也納腸Wiener Sausage
|E621、E635、E631、E364ii、E639
|瑪魯哈迷你芝士粒魚肉腸（Maruha cheese sausage）
|E621、E635、E631、E627
|Edo活龍魚肉腸
|E621
上述11款魚肉腸全部含有增味劑E621，到底E621是什麼？
Judith表示，E621是穀氨酸鈉（MSG），俗稱味精。部份人士食用含有味精的食物後，會出現輕微和短暫症狀，例如頭痛、頸後麻木／刺痛、面色潮紅、肌肉緊張及全身乏力等。不過，Judith提醒多個國際和國家食物安全機構曾多次評估味精的安全性，結論是目前的證據，不足以支持食用味精和以上提及的症狀有任何因果聯繫。
E635增味效果顯著
另外，上述11款魚肉腸，有10款皆含E635。Judith表示，E635是IMP（呈雞肉鮮味）和 GMP（呈香菇鮮味）的混合物，其增味效果顯著。如味精中加入了E635，其效果等於單純使用味精的4倍。
這種「一加一大於二」的效應稱為增味劑之間的協同效應，所以E635有助於減少味精的使用份量。
味精有害健康？
Judith強調，在正常飲食下味精無損健康，但還是要適量攝取。如患有高血壓、心臟病、腎病便需要限制鈉攝取量，特別留心鹽與味精的使用量。
另外，假如經常進食含有增味劑的食物，有機會令人偏好濃味食品，愈食愈「重口味」。同時，因為這些食物的脂肪、鈉及熱量含量一般都會較高，所以如過量攝取，不但影響體重，更會增加患上高膽固醇、高血壓、糖尿病及心血管疾病的風險。
記者：楊宛茜