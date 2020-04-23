【超市大搜查】味精或致頭痛全身乏力　11款魚肉腸味精數量大比拼

▲ 魚肉腸味精數量大比拼。

魚肉腸是不少港人從小到大都愛吃的零食，但原來小小的一條魚肉腸，添加了各種味精。TOPick搜查市面常見的11款魚肉腸，發現全部魚肉腸均含有增味劑（味精）。到底味精會否對人體造成什麼影響？播道醫院註冊營養師陳婷豐（Judith）接受TOPick訪問時指，經常進食含有增味劑的食物，有機會令人偏好濃味食品。而且這些食品的脂肪、鈉質及熱量含量一般較高，過量攝取不但影響體重，更會增加患上高膽固醇、高血壓、糖尿病及心血管疾病風險。

TOPick從各超市、零食店搜查常見的11款魚肉腸，發現魚肉腸均含增味劑（味精），當中以E621、E635最為常見，其次有E640、E364ii、E639、E631等。

品牌 所含增味劑 善字牌魚肉大腸 E621、E635 善字牌魚肉細腸 Delicacy winner sausage E621、E635 善字牌蒜辣魚肉腸 E621、E635 善字牌芝士魚肉腸 E621、E635、E640 善字牌辣芝士魚肉腸 E621、E635 四洲魚肉腸 E621、E635、E631、E364ii、E639 四洲蒜辣魚肉腸 E621、E635、E631、E364ii、E639 大洋媽媽魚肉腸 E621、E635、E631、E364ii、E639 維也納腸Wiener Sausage E621、E635、E631、E364ii、E639 瑪魯哈迷你芝士粒魚肉腸（Maruha cheese sausage） E621、E635、E631、E627 Edo活龍魚肉腸 E621

上述11款魚肉腸全部含有增味劑E621，到底E621是什麼？

Judith表示，E621是穀氨酸鈉（MSG），俗稱味精。部份人士食用含有味精的食物後，會出現輕微和短暫症狀，例如頭痛、頸後麻木／刺痛、面色潮紅、肌肉緊張及全身乏力等。不過，Judith提醒多個國際和國家食物安全機構曾多次評估味精的安全性，結論是目前的證據，不足以支持食用味精和以上提及的症狀有任何因果聯繫。

E635增味效果顯著

另外，上述11款魚肉腸，有10款皆含E635。Judith表示，E635是IMP（呈雞肉鮮味）和 GMP（呈香菇鮮味）的混合物，其增味效果顯著。如味精中加入了E635，其效果等於單純使用味精的4倍。

這種「一加一大於二」的效應稱為增味劑之間的協同效應，所以E635有助於減少味精的使用份量。

味精有害健康？

Judith強調，在正常飲食下味精無損健康，但還是要適量攝取。如患有高血壓、心臟病、腎病便需要限制鈉攝取量，特別留心鹽與味精的使用量。

另外，假如經常進食含有增味劑的食物，有機會令人偏好濃味食品，愈食愈「重口味」。同時，因為這些食物的脂肪、鈉及熱量含量一般都會較高，所以如過量攝取，不但影響體重，更會增加患上高膽固醇、高血壓、糖尿病及心血管疾病的風險。

記者：楊宛茜