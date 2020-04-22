懲教署外借芝蔴灣2院所予警隊及海關進行訓練　保安局稱無外借作其他用途

▲ 保安局指，2015至2019年警隊共進行了402次反恐及重大事故應變演習。（資料圖片）

懲教署轄下的芝蔴灣懲教所及毗鄰的芝新懲教所於2010年停止運作，相關場所被借用予其他部門進行演習和訓練。保安局回覆議員書面質詢時表示，過去5年懲教署曾將芝麻灣懲教所及毗鄰的芝新懲教外借予警務處及海關，共24次進行行動及戰術訓練，而2間院所並無外借作其他用途或作倉庫存放物資。

保安局局長李定超今(22日)回覆立法會議員毛孟靜質詢指，芝蔴灣懲教所及芝新懲教所停止運作後，懲教署使用該2間空置院所進行內部處境訓練、戰術及應變訓練等，而管理該兩院所屬塘福懲教所日常管理工作的一部分，署方並無備存相關分項人手及開支數字。 在2015至2019年，署方曾外借2院所予警務處及海關共24次作行動及戰術訓練。

另外，2015至2019年，警隊共進行了402次反恐及重大事故應變演習，當中大部分屬其他政府部門及公共機構參與的聯合演習，內容一般包括突發重大事故、搜集及分析情報和模擬恐怖分子進行連串襲擊等。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：蘇文軒