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警拘一名20歲男學生涉嫌串謀意圖傷人　與去年香港華仁書院外10公斤土製炸彈案有關

社會 18:00 2020/04/22

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

警方在該名20歲男子屋內搜出一批電路板、製作電子儀器的工具。

警方昨晚在秀茂坪邨以串謀傷人罪拘捕一名20歲男子，涉嫌串謀意圖傷人，懷疑他在去年12月灣仔華仁書院發現土製炸彈案件中，負責設計、分發及供應引爆炸彈的電路板。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，該名男子是一名學生，現正在專上學院修讀機械的課程。警方在其屋內搜出一批電路板、製作電子儀器的工具、胎釘、150張兒童色情物品以及7段相關影片。

經過深入調查，發現搜出的電路板與去年12月9日在香港華仁書院發現的10公斤土製炸彈其中一部份裝置極度相似，其10公斤土製炸彈是放在書院外一個山坡上面裏面的土製炸藥是HMTD炸藥，即恐怖事件中常用的炸藥。

李桂華指，調查案情指出是一伙人合謀製作爆炸品，而今次被捕男子是負責設計分發及供應引發炸彈的電路板。他指出，電腦版的作用是將無線電話接收到的訊息轉化成電流，再經過電阻發熱，將炸藥引爆。而警方較早前亦接獲不同土製炸彈的案件，現時仍在積極調查這些裝置是否與之前的案件有關。

他續稱，相關人士是透過社交平台聯絡，有證據顯示他們是與去年香港華仁書院土製炸彈的案件有關，由於案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

香港華仁書院：斜坡土製炸彈未有證據與師生有關

去年12月9日，灣仔皇后大道東香港華仁書院胡應湘堂地基一個露天位置發現兩個炸彈，EOD到場進行封路檢視，使用拆彈機械將遙控裝置移除，並檢走調查。

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責任編輯：郭詩詩

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