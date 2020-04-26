【英國疫情】為確診重症護士關掉呼吸機　英國護士長：我握著她的手直到最後

▲ 英國一名ICU護士長坦言，為重症患者關掉人工呼吸機非常痛苦。

新型冠狀病毒肆虐全球，英國是疫情重災區，至今已有14.9萬宗確診、逾2萬宗死亡個案。在倫敦，一班醫護奮力與疫症搏鬥，英國廣播公司（BBC）近日就訪問了其中一間醫院ICU護士長，為重症患者關掉人工呼吸機的經歷。

今年42歲的Juanita Nittla是倫敦皇家自由醫院（Royal Free Hospital）深切治療部（ICU）護士長。醫療團隊會因應患者年齡、潛在健康狀況、反應以及康復機會等，決定是否停止所有呼吸輔助設備及一切治療，而關掉呼吸機，就是Nittla的工作之一：

關掉病人的呼吸機是令人非常痛苦的。有時候，我感覺自己要為另一個人的死負責。

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Nittla在4月第二個星期，要為一名50多歲社區護士終止治療，事前她與病人女兒討論流程。她向對方保證，病人不會有痛苦，並且會很安詳。之後她拉起病床簾子，關上所有顯示器，頃刻醫療團隊全部靜默：

護士們都不說話了，病人的尊嚴和平靜是我們最看重的。

她將電話放到病人耳邊，讓病人女兒說話。之後在病人家屬請求下播放音樂，再把呼吸機關掉，並坐在病人旁邊，握著她的手，直到她離開。

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病人死後，Nittla為病人擦浴，再用白布將她裹起來，放入裹屍袋中，並在病人的額頭上做了一個十字記號。

由於疫情關係，許多病人離世前，都無法見到親人最後一面。Nittla不禁稱：

看著一個人那樣獨自死去，真是很悲傷。

隨著疫情惡化，醫院的ICU床位已由34個增至60個，現時是一名護士負責3個病人。但如情況加劇，Nittla估計將會由一名護士對6名病人。她表示，團隊內一些護士已出現症狀，正自我隔離。輪班開始前，同事都會握著彼此的手說「注意安全」，互相照顧。

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Nittla坦言，她自己也擔心會感染病毒，有時也要壓抑恐懼。去年Nittla曾因結核病而休息停工了幾個月，雖然有人認為，她的身體狀況不適合工作，但她認為這是全球大流行的疫情，所以要把一切放在一邊，繼續投入工作。

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責任編輯：李迦善