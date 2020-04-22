【煲底滅門】四腳蛇一家十多口命喪煲底　網民驚呼：電飯煲「滅門血案」

▲ 十多隻藏匿在電飯煲底的壁虎疑未能及時逃生，最終被「滅門」。

每逢黃昏時份傳來的坎煙飯香，總會令人忍不住加快腳步趕回家吃晚飯。然而，當電飯煲傳出飯香的同時亦有一陣淡淡肉香，這隨時意味着一宗「滅門血案」已經不幸發生。

照片來源源自外國

網絡上近日流傳兩張照片，照片中顯示十多隻藏匿在電飯煲底的壁虎疑未能及時逃生，當電飯煲如火如荼地把煲內白飯煮熟時，牠們亦因此不幸變成一具具「焦屍」，一家十多口同告「滅門」。

照片引來大批網民熱議，不少網民疑惑這批壁虎到底是如何闖進電飯煲底。有網民笑言一眾壁虎已經變成藥材，可以磨粉伴飯吃，亦有網民稱這是土地問題所致。翻查圖片來源發現，兩張照片最早於外國一個facebook群組「GastronomiaDaDepre」流傳，相信案發現場並非在香港。

壁虎一般被視為益蟲

不過，在香港居家其實也會經常發現壁虎的蹤影。據香港兩棲及爬蟲協會助理保育主任Henry早前接受TOPick訪問時指，壁虎愛吃昆蟲包括蟑螂、飛蛾、蚊、甲蟲、螞蟻和蟑螂的卵，因為牠們有豐富的蛋白質及維他命。

此外，壁虎可在一個較人工化的環境下生存，加上夜晚部分昆蟲有催光性，即會被光源吸引，因而吸引壁虎入屋捕食。在香港家居最常見的壁虎為「截趾虎」及「原尾蜥虎」，近郊地區則多見「中國壁虎」。

據政府資料顯示，雖然壁虎可能會在牆壁、紡織品、各樣物件或無遮 蓋的食物上留下零星的污漬(尤其是其糞便)，但牠們通常不會咬人，也不算是病媒。從公共衞生的角度來看，壁虎一般被視為益蟲而非害蟲。不過，如何家中有壁虎造成滋擾，最重要還是保持家居清潔：

可利用工具(如掃帚)把它引走

採用一些非化學的防治昆蟲方法，例如清除食物殘渣及棄掉不必要或已破損的物件

填塞裂縫和罅隙

窗戶加裝防蚊網及使用具黏性物料的昆蟲誘捕器等，減少壁虎的食物來源

如在家中發現壁虎糞，可用一般的家用消毒劑或經稀釋的漂白水來消毒。但使用殺蟲劑及昆蟲驅避劑對付壁虎，效用不大

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責任編輯:王俊賢