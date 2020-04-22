「Dyson健康空氣調查」  一「網」打盡5大污染物 

在這段非常期間，各個場所都加強清潔消毒，不過肉眼見到的一塵不染，是否就代表真正乾淨？事實上，空氣中有不少肉眼看不見的灰塵、塵蟎、細菌，和由家居物品中釋放出的甲醛等，都可能藏匿在日常接觸到的地方，導致過敏甚至疾病。

正如Dyson創始人James Dyson所言：「污染日趨嚴重，科技必須能夠與其對抗。我們從製造吸塵器開始，一網打盡地面與物體表面的污染物。現在，我們注意力轉向空氣品質。」為提高香港人對空氣質素的警覺以及對呼吸潔淨空氣重要性的關注，Dyson進行了為期半年的調查，於港九新界各區的家庭及小學中，放置了Dyson Pure二合一空氣清新機，了解家居及小學校舍中空氣存在的隱形污染物，並且委託第三方實驗室，分析Dyson空氣清新機風扇濾網中所抽取的灰塵樣本和連接手機應用程式所收集的數據結果，測試了共計51個濾網樣本，比較同期的室外數據，發現室內外空氣質素呈現正相關趨勢。

5大室內污染物揭盅 塵蟎致敏源無處不在

由於室內活動佔日常生活的9成時間，而人類室內活動，也會對空氣質素造成影響，調查結果也印證了這點。根據調查結果，室內5大空氣污染物分別是細菌、黴菌、塵蟎、甲醛及二氧化氮。無論學校還是家庭，均顯示濾網100%捕捉到塵蟎致敏源和塵蟎屍體，以及花粉、鱗狀上皮細胞和纖維。而學校濾網樣本更全部捕捉到細菌及甲醛，另有91%的學校樣本中檢測出黴菌。

▲ 即使頻繁清潔，也不代表真正的乾淨，空氣中仍然存在肉眼看不見的細菌和灰塵。

室內的塵蟎、黴菌和細菌，常常會引發敏感症狀。是次調查通過實驗室分析，發現學校過濾器樣本中100%存在細菌，所以即使學校頻繁清潔，也不代表真正的乾淨，空氣中仍然存在肉眼看不見的細菌和灰塵，其中常見的細菌如枯草芽孢桿菌、乳微球菌等或會引致呼吸道、腸胃或肺部感染。

家中灰塵比學校多逾倍 家居污染從何來？

▲ 「Dyson健康空氣調查」顯示，家庭濾網灰塵的平均重量（1.16g）超過學校濾網樣本（0.52g）的兩倍。

Dyson室內空氣調查報告詳情：https://bit.ly/34L0OQ9



針對濾網灰塵平均重量的實驗結果更加令人驚訝，家庭濾網灰塵的平均重量（1.16g）超過學校濾網樣本（0.52g）的兩倍。這些家居污染物到底從何而來？其實一般家居紡織品內含有的海綿以及地板等都會釋放甲醛，清潔用品如除黴菌噴霧、殺蟲劑，以及樟腦丸也可能釋放揮發性有機化合物和苯；而來自室外的花粉和汽車尾氣，會帶來二氧化氮和懸浮粒子。

▲ Dyson Cryptomic™ （右）分解甲醛科技具有獨特的催化塗層，其數十億個原子大小的管道具捕捉及消除甲醛的最佳尺寸和形狀，將其分解為微量的水氣及二氧化碳。

更值得留意的，在眾多污染物中，甲醛是眾所周知的一級致癌物，長期接觸過多甲醛對身體有危害。關於過濾器中找到甲醛的比率，研究發現，66%家居濾網樣本中含有超過0.5mg/kg的甲醛，而無論是較新的學校還是已有40年校齡的學校，全部發現了甲醛的存在，這意味着甲醛會在室內累積，並持續造成污染。甲醛對皮膚有刺激作用，長期吸入甲醛會頭痛、頭暈、乏力、惡心、眼痛、記憶力減退，嚴重情況可致癌。

拒絕看不見的污染 實時檢測空氣質素

耳鼻喉科何志謙醫生表示: 「衞生組織將甲醛分類為一級致癌物，長期接觸過多甲醛會對身體構成危險。另外塵蟎、霉菌和細菌都是一些常見致敏原，有機會引發敏感症狀，如對此有嚴重反應加上接觸大量致敏原的情況下，便有可能引發哮喘發作或其他併發症。建議經常讓空氣流通，勤清潔及使用空氣清新機，均可減少這些可能有害的物質。」

Dyson一直致力投放資源於研發，用科技改善生活，針對減輕家居空氣污染是其中一個專注項目， Dyson Pure的一系列空氣清新機具備智能監測功能，能透過LCD顯示屏即時顯示室內空氣懸浮微粒與有害氣體的污染程度。全新升級的全密封H13級高效濾網用了比上一代多60%的HEPA玻璃，及更寬更深的HEPA濾網層，且將濾網加強3倍活性碳，可有效過濾 99.95%小至PM0.1的細懸浮微粒、過敏源、花粉、細菌黴菌等，能夠捕捉到肉眼看不到的污染物，更能夠捕捉揮發性有機化合物和苯等有害化學物質。另外，Dyson空氣清新機具備的空氣循環功能可加強室內的空氣流動以及與外界的空氣對流，保持室內空氣清新，提供360度全方位保護。

▲ 用家可透過Dyson Link應用程式即時了解室內外空氣的污染況、溫度及濕度。

此外，用家透過Dyson Link應用程式即時了解室內外空氣的污染況、溫度及濕度，還可用來遙控Dyson Pure Cool™二合一智能空氣淨化風扇並查看濾網剩餘壽命。

眼不見並非為「淨」，利用智能空氣淨化器了解室内污染物情況，並捕捉肉眼看不到的污染物，Dyson伴您過上真正的潔淨生活。

（資料由客戶提供）

