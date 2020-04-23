「Dyson健康空氣調查」 一「網」打盡5大污染物 

在這段非常時期，各個場所都加強清潔消毒，不過肉眼見到的一塵不染，是否就代表真正乾淨？事實上，空氣中有不少肉眼看不見的灰塵、塵蟎、細菌，以及由家居物品釋放的甲醛，它們可能藏匿在大家日常接觸的地方，並有機會導致身體過敏甚至生病。所以Dyson創辦人James Dyson就曾表示：「污染日趨嚴重，科技必須能夠與其對抗。我們從製造吸塵器開始，一網打盡地面與物體表面的污染物。現在，我們注意力轉向空氣品質。」

為提高香港人對空氣質素的警覺，以及對呼吸潔淨空氣重要性的關注，Dyson進行了為期半年的「Dyson健康空氣調查」（https://bit.ly/34L0OQ9），於全港多區的家居及小學校舍中放置了Dyson Pure二合一空氣清新機，藉此了解相關場所空氣存在的隱形污染物，並且委託第三方實驗室，分析Dyson空氣清新機風扇濾網中所抽取的灰塵樣本和連接手機應用程式所收集的數據結果。經過51個濾網樣本的分析，並比較同期的室外數據，結果發現室內外空氣質素呈現正相關趨勢。

5大室內污染物：細菌和霉菌、塵蟎、PM2.5、甲醛、二氧化氮

或者大家未必想過，室內活動原來佔人類日常生活的9成時間，而大家在室內活動時，也會對空氣質素造成影響。上述的調查結果除了印證這個論點，當中更發現室內5大空氣污染物分別是細菌和霉菌、塵蟎、PM2.5、甲醛，以及二氧化氮。無論是來自家居還是學校的濾網樣本，均全數（100%）捕捉到塵蟎致敏原和塵蟎屍體，以及花粉、鱗狀上皮細胞和纖維；而學校濾網樣本亦全數（100%）捕捉到細菌和甲醛，另有91%的學校樣本檢測出黴菌。

▲ Dyson Pure系列空氣清新機有效過濾 99.95%小至PM0.1的細懸浮微粒如細菌、過敏源、花粉、黴菌等，配合消除甲醛科技，全方位守護家居。

室內的塵蟎、黴菌和細菌，常常會引發敏感症狀。是次調查通過實驗室分析，發現全數（100%）的學校濾網樣本中均存在細菌，即使超過9成參與調查的學校每天都會清潔校舍，也不代表校舍真正的乾淨，因為空氣中仍然存在肉眼看不見的細菌和灰塵，其中常見的細菌如枯草芽孢桿菌、乳微球菌等便可能引致呼吸道、腸胃或肺部感染。

▲ 分析發現100%的學校濾網樣本存在細菌，可見空氣中存在肉眼看不見的細菌和灰塵。

家中灰塵比學校多逾倍 家居污染從何來？



除了上述的數據，針對濾網灰塵平均重量的實驗結果更加令人驚訝，家居濾網樣本灰塵的平均重量（1.16g）是學校濾網樣本（0.52g）的兩倍多！這些家居污染物到底從何而來？其實一般家居紡織品內含的海綿以及地板都會釋放甲醛，清潔用品如除黴菌噴霧、殺蟲劑也可能釋放揮發性有機化合物和苯。

▲ 甲醛於家居會持續釋放，而Dyson Cryptomic™就內含二合一濾網（左）和分解甲醛的濾網（右），後者可將甲醛分解為微量的水氣及二氧化碳。

更要留意的是，在眾多污染物中，甲醛是眾所周知的1級致癌物，除會刺激皮膚，長期吸入更會令人頭痛、頭暈、乏力、惡心、眼痛、記憶力減退，嚴重者可致癌。而在這次調查中便發現，66%的家居濾網樣本中含有超過0.5mg/kg的甲醛，而無論是較新的學校還是已有40年校齡的學校，均有甲醛的存在，這意味着甲醛會在室內累積，並持續造成污染。

針對各種隱形污染物，耳鼻喉科何志謙醫生有這樣的見解：「衞生組織將甲醛分類為1級致癌物，長期接觸過多甲醛會對身體構成危險。另外塵蟎、霉菌和細菌都是一些常見致敏原，有機會引發敏感症狀，如對此有嚴重反應加上接觸大量致敏原的情況下，便有可能引發哮喘發作或其他併發症。建議經常讓空氣流通，勤清潔及使用空氣清新機，均可減少這些可能有害的物質。」

拒絕看不見的污染 實時檢測空氣質素

Dyson一直致力投放資源於研發上，用科技改善生活，而針對減輕家居空氣污染便是其專注項目之一。Dyson Pure的一系列空氣清新機具備智能監測功能，可透過LCD顯示屏即時顯示室內空氣懸浮微粒與有害氣體的污染程度，而且有效過濾 99.95%小至PM0.1的細懸浮微粒如細菌、過敏源、花粉、黴菌等，再配合消除甲醛科技，全方位守護家居環境。

事實上，與傳統空氣清新機相比，Dyson產品的突破之處除了敢於挑戰舊有測試外，更擁有Air Multiplier技術讓乾淨空氣循環吹送，確保使用者與家人都能呼吸到淨化的空氣。而除了機身上的LCD顯示屏，用家還可透過Dyson Link應用程式即時了解室內外空氣的污染狀況、溫度及濕度，並用它來遙控Dyson空氣清新機及查看濾網剩餘壽命。

▲ 用家可透過Dyson Link應用程式即時了解室內外空氣的污染狀況、溫度及濕度。

眼不見並非為「淨」，想利用智能空氣淨化器了解室内污染物情況，並捕捉肉眼看不到的污染物？Dyson伴您享受真正的潔淨生活。

Dyson室內空氣調查報告詳情：https://bit.ly/34L0OQ9

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（資料由客戶提供）