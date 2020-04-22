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【疫市優惠】逸東酒店Flower Years推Movenpick奶昔　採用人氣雪糕打卡呃like無難度

休閒 19:33 2020/04/22

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

Strawberry & Cream，以士多啤梨雪糕、忌廉、白朱古力調製，放上新鮮士多啤梨、棉花糖，令人少女心爆發。（68元）（相片：Eaton HK）

香港逸東酒店的Eaton Food Hall一向以創意及美食著稱，其中半露天酒吧Flower Years花樣年華，於今個初夏推出三款全新透心涼特色飲品Movenpick奶昔（58元），外表精緻浮跨，甜到入心，絕對是打卡首選。

特色奶昔用上Movenpick三款人氣雪糕，包括以醒神帶微酸的乳酪雪糕、新鮮牛油果及青檸汁配以芝士脆條調製而成的Avocado Lime。

Avocado Lime以微酸乳酪雪糕、新鮮牛油果及青檸汁配以芝士脆條調製而成。（68元）（相片：Eaton HK）

外表粉紅、甜美可愛的則是Strawberry & Cream，以士多啤梨雪糕、忌廉、白朱古力調成，放上澎湃的新鮮士多啤梨、棉花糖及彩色朱古力針，夠晒搶眼。

朱古力愛好者就絕對不能錯過Chocolate Caramel，以朱古力海鹽焦糖雪糕、杏脯乾、核桃調配而成，入口啖啖濃厚朱古力香，加上滿滿的Kit Kat朱古力碎、牛耳餅做裝飾，視覺效果一流！

Chocolate Caramel以朱古力海鹽焦糖雪糕、杏脯乾、核桃調配，加上Kit Kat朱古力碎、牛耳餅做裝飾。（68元）（相片：Eaton HK）

除此以外，客人亦可以優惠價額外享用其他精選口味的Movenpick雪糕，單球只需24元，雙球38元。

Flower Years酒吧是Food Hall招牌，設有室內或室外座位，供應來自香港、韓國、日本及越南等地的精釀啤酒，更提供不同的美式漢堡及小食，在舒適的氣氛下與好友把酒暢談，現在則可一邊享受暖和的陽光，一邊品嘗冰凍奶昔的消暑滋味。

Flower Years推全日優惠套餐，只需68元即可挑選一款主菜及飲品。（相片：Eaton HK）

除了特色飲品，Flower Years於疫巿中變奏，推出全新優惠套餐，由每日中午12時至晚上9時30分，只需68元即可挑選一款主菜及飲品，供應多款滋味意粉、意大利飯。



Eaton HK：Flower Years
地址：佐敦彌敦道380號Eaton HKLG樓層
電話：2710 1818

 

記者：陸明敏

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