【疫市求存】奮鬥10年創業屋邨開兒童畫室　畫家媽媽︰疫情下生意減7成只能守業

▲ Fani與丈夫Mil夫妻檔經營畫室，主要開辦兒童畫班，可是疫情下畫室生意大減7成。

在新冠肺炎疫情影響下，不少行業面臨「寒冬」都掙扎求存。許樂婷（Fani）與丈夫Mil夫妻檔經營畫室，主要靠兒童畫班穩定收入，可是疫情下畫室生意大減7成，Fani只能努力守業，兼售顏料畫具等開拓收入來源，望捱過疫情後為小朋友帶來更好的藝術教育。

Fani自言小時候很頑皮，媽媽為了讓她定下來，在她7歲時安排她學畫畫。當時教她畫畫的是一對來自上海的老畫家夫婦，他們的教學方式傳統，事事追求完美。雖然老師教學嚴謹，但Fani對他們很受落，每周都期待去上堂，遇上測驗考試期間，她亦從不缺席課堂。

▲ Fani與丈夫Mil夫妻檔經營畫室，他們積極構思工作坊，希望在疫情下好好守業。（陳智良攝）

她一直學畫畫至18歲，那年她獲得一個改變人生的機會。她的鋼琴老師夫婦經營了一間琴行，同時開辦兒童畫班，當時她剛考完A-Level高考，老師邀請她擔任畫班導師。

當時本著一試無妨的心態，同時想累積教學經驗，逢周末便教畫班，沒想到一教便教了十多年。

夫妻檔屋邨開畫室

2015年Fani接手了朋友的畫室，開設Platform Art Jamming Studio，翌年畫室進駐新蒲崗工廈，她一邊經營畫室，同時在琴行教畫班。當時畫室主要教成人畫畫，也有公司客戶。直至去年2月，Fani誕下女兒後成為新手媽媽，適逢長沙灣麗閣邨商場於去年3月進行翻新，同年11月下旬重開，她獲邀在商場開設畫室。

▲ Fani的畫室開辦兒童畫班為主，她於美國波士頓大學修讀網上藝術教育碩士課程，自我增值。（相片由受訪者提供）

投身藝術行業不容易，商場業主提供吸引的優惠，令Fani與丈夫願意一試在屋邨開鋪。在麗閣邨商場畫室開業前，Fani早於澳門設有畫室教小朋友，主要由丈夫Mil打理，澳門畫室已上軌道，他們另有畫室於太古城「誠品生活」內。

母親離世深受打擊

回想創業初期，Fani往往想到已離世的媽媽。在新蒲崗工廈開設畫室後三個月，她的媽媽因重病入院，4、5個月後不幸病逝。喪母之痛令她無心打理生意，差不多有一年時間她無法投入工作。

當初是媽媽令我接觸畫畫，如果不是她，現在的我不會開畫室，也未必清楚自己的方向。

▲ 小時候媽媽為了Fani能坐定定、專心做好一件事，而讓她學畫畫，她感激亡母一直支持自己畫下去。（陳智良攝）

媽媽多年來一直支持她畫畫，當媽媽知道她開畫室，也為她感到非常高興，還不時跟身邊人說起愛女創業。當想到亡母對她的影響，她頓時覺得要重新振作，堅持下去，才慢慢走出低谷。

疫情下保留全部員工

Fani畫室的收入主要來自兒童畫班，可是在新冠肺炎疫情下，只有少數學生如常上堂，生意大減7成。即使生意大不如前，Fani亦沒有解僱任何員工，只希望一同共度時艱。

▲ Fani有教成人畫班，也有公司客戶。（相片由受訪者提供）

現時麗閣邨商場畫室只接受預約，大部分時間不開舖，太古誠品內的畫室則如常營業，至於澳門畫室因當地疫情較穩定，已於3月中重開。

我也是媽媽，明白疫情下家長不想小朋友外出，現階段只能努力守業，待疫情過後為小朋友提供更好的藝術教育。

Fani和丈夫積極構思工作坊，亦準備售賣顏料、畫具及畫作，開拓其他收入來源。雖然面對疫境，但Fani感激誠品在店內提供當眼位置，讓他們舉辦畫展，能吸引顧客注意，也有顧客因此參加他們的工作坊。

訓練1歲女兒戴口罩

說起剛踏入1歲的女兒Owena，Fani指女兒首次生日卻在疫情中度過，她特別訂製了一個嬰幼兒也適合食用的蛋糕，在家簡單慶祝。女兒還小，她現在少有帶女兒外出，最多在居住的屋苑樓下走動放電。

▲ 女兒Owena在疫情中度過1歲生日，Fani趁機會訓練她戴口罩。（陳智良攝）

她趁這段時間訓練女兒戴口罩，將來若外出也可戴口罩防疫，奶奶亦貼心地為孫女準備防疫帽。他們每次回家後定必立即洗澡，才接觸女兒，一家人已慢慢習慣在疫情下生活。

Fani為了教好小朋友畫畫，於美國波士頓大學修讀網上藝術教育碩士課程，同時透過畫室給予年輕人教畫班的機會，詳情請留意下集TOPick親子訪問。

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記者︰駱秀玲