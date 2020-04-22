【全民造星】Mirror+林二汶合作演出　 Jer爆自細視at 17為偶像

▲ Jer@Mirror跟林二汶crossover。

Mirror成員柳應廷（Jer）繼早前與Dear Jane及陳健安合作後，第三位找來林二汶成為合作的聯乘歌手，二人一同錄製了《水刑物語》、《最後的信仰》及《無忘花》三首作品，一唱一和的清徹聲音演繹，令人聽出耳油。



Jer在眾多的女歌手中找來林二汶合作，全因他一直都視二汶為學習對象，他說：「二汶無論在at17年代，還是做和音，本身把聲是超級靚。我都好想令到自己有這個層次。我有好多學習對象，二汶就是一個我鑽研對象，加上我以前同家姐合唱時，會不停模仿不同女聲，現在聲音都有少少高音。」

▲ 二汶大讚Jer是可造之材。

二汶聽罷笑言感謝Jer會鑽研自己，自言都有這個嗜好，二汶說：「男仔有些聲同女仔不同，所以我都會研究『對家』，唱歌可以更立體。」

現場所見，Jer與二汶輪流唱和，有如暗中比試，期間Jer更出動真假音交替接招，有些高音更曾一度難到他，不過Jer未見氣餒，反覆試唱後，都唱出了絕佳音色，與二汶歌聲猶如渾然天成。



對於今次合作，Jer早在《全民造星2》見到其他組別可以跟二汶合唱已心癢癢，今次抓緊合作機會；身為評判的二汶，則對Jer這數月間的進步讚不絕口，而且更指他是可造之材。

Jer坦言，一聽到二汶唱《水刑物語》非常感動，他說：「因為將二汶聲音放在我首歌，覺得成件事好新奇、新鮮！」



Jer@Mirror x 林二汶全新限定聯乘組合演出，將由4月22日起，一連三日分別於Mirror、林二汶及MOOV的Facebook及Instagram Fanspage中推出。