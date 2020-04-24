【新冠肺炎】網傳肺炎鏈球菌針可預防新冠肺炎　專科醫生：不能預防但或可減繼發性感染風險

▲ 網傳打肺炎鏈球菌針可預防新冠肺炎，到底孰真孰假、兩種病症又有何分別？由感染及傳染病專科醫生一一拆解迷思。（GettyImages圖片）

新冠肺炎持續蔓延，全球抗疫近三個多月，坊間一直流傳不少「抗疫秘方」，但真確性存疑。近日更有人提出，打肺炎鏈球菌針可預防新冠肺炎，到底孰真孰假、兩種病症又有何分別？由感染及傳染病專科醫生一一拆解迷思。

感染及傳染病專科林緯遜醫生解釋，肺炎可分為細菌性、病毒性及真菌性等幾種。雖然同為肺炎，但新型冠狀病毒肺炎屬病毒性，而肺炎鏈球菌感染則屬細菌性，兩種的致病原因並不同。

不過，兩者的傳播途徑、高危族群則相若，主要均為飛沫傳播，而年長人士、長期病患者的感染風險亦較高。

▲ 一般人很難循病徵分辨肺炎屬細菌性，還是病毒性。如有懷疑應立即求醫，經抽血測試或電腦掃瞄檢查。（iStock圖片）

臨床病徵有輕微差異

從臨床病徵來看，肺炎鏈球菌感染與新冠肺炎均會出現發燒、咳嗽及氣促等上呼吸道感染徵狀，流鼻水、打噴嚏等則較不常出現。縱使病徵十分相似，林醫生亦觀察到有輕微分別。

若為細菌性肺炎，多痰的情況會較明顯，理論上痰液較濃或濁，偏黃。而感染新型冠病毒的病人，大部分都是以乾咳為主、痰液不多，有些比例上的分別。但這並非絕對，只為傾向性。

除此之外，肺炎鏈球菌感染的潛伏期較短，一般為1至3日左右。新冠肺炎則為2至7日，絕大部分於14日以內發病，兩者潛伏期相距甚遠。

除了上呼吸道感染徵狀，病毒性肺炎患者亦會較多出現肌肉痛、「周身骨痛」的情況，與流感患者會全身肌肉痠痛類近。

不過，林醫生強調，上述病徵只是出現機率有所不同，或從臨床觀察上發現略有差異，不可太絕對地劃分。「例如不能百分百地說，有黃痰就不是新冠肺炎的感染者。」

病情走向完全不同

病徵分別不大，病情走向則完全不同。新冠肺炎的嚴重患者可能會出現急性呼吸窘迫症（ARDS），即肺部內的微絲血管廣泛地受破壞，血管內的內皮細胞、表皮細胞均有破損，因而肺水腫、肺部狀態不能正常運作，導致缺氧。而基於缺氧，可引致其他器官，或多重器官衰竭。

林醫生續指︰「但對肺炎鏈球菌嚴重患者而言，一般常見的併發症則為肺積水、胸腔積膿、肺膿瘍等。ARDS可能會有，但比例上較少。」

▲ 有網上資料指，打流感針亦有助預防新冠肺炎。感染及傳染病博科林緯遜醫生澄清，流感疫苗並無預防之效，而新冠肺炎或引致的繼發性細菌性感染亦與流感無關，故針對新冠肺炎而言並沒有幫助。（被訪者提供）

疫苗或能降低繼發性感染風險

因著細菌性、病毒性的類別差異，故肺炎鏈球菌疫苗並不能預防新冠肺炎。不過林醫生指出，雖然沒有預防功效，但對情況嚴重的病人或許會有幫助。

在病情嚴重，病人要插喉、用呼吸機時，有機會出現繼發性細菌性感染，包括肺炎鏈球菌肺炎。細菌性肺炎球菌感染，是繼發性感染之一。 近日數據顯示，確診患者的發炎指數升高，代表有可能是受到細菌性肺炎球菌感染。始終有人或因感染而致命，故疫苗有機會預防此情況。

不過，由於病症較新，暫時新型冠狀病毒的數據掌握不算多，出現繼發性細菌性感染的病人可能約1至2%左右。

林醫生提醒，縱使非針對新冠肺炎，疫苗其實對保持健康有一定幫助。由於疫情肆虐，打肺炎鏈球菌針能作為保護整體肺功能、提升抵抗力之用。「在疫症流行之下，保持肺部健康屬明智之舉。疫情或持續一段時間，冠狀病毒仍然流行，疫苗預防肺病，或能減少因病而被懷疑、被隔離，或要入醫院等情況的風險。」

▲ 新冠肺炎較少影響小朋友，嚴重的兒童個案亦較少，但肺炎鏈球菌感染則不同，兒童個案亦都可以好嚴重。（iStock圖片）

哪類人應打肺炎鏈球菌針？

65歲或以上的年長人士，或長期病患者，都應該注射肺炎鏈球菌疫苗。特別是患與肺部有關的慢性疾病，如慢性阻塞性肺病、支氣管擴張，或曾因任何原因而令肺部受損者。

另外，免疫系統疾病、糖尿病、愛滋病或癌症等病人，及有吸煙、飲酒等習慣，有機會因而導致抵抗力差的人士，都應該考慮注射此疫苗。

記者：吳霆俊