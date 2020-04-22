7旬司機稱受欺凌兼不滿被搶客　以鐵鏈襲擊同行致右眼險盲囚22個月

▲ 案件今日於區域法院判刑。（資料圖片）

患抑鬱症的71歲小巴司機因被同行司機「超車」搶先載客而發生爭執，小巴司機其後登上對方小巴，以繫住鎖頭的鐵鏈抽打對方，使其右眼失去一半視力及身體受傷。涉案小巴司機今（22日）於區域法院承認有意圖而傷人罪，被判囚22個月。辯方求情指被告與事主素有積怨，曾因口齒不清而被事主欺凌。法官指被告抽打事主約10次，直至對方用手捉住鐵鏈，行為有相當暴力程度。

被告袁日球（71歲），報稱小巴司機，承認1項有意圖而傷人罪，控罪指他於2017年12月28日，在數碼港3座外1架公共小巴內，意圖使鄭永寧身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。

案情指，被告與年約60歲事主同為小巴司機，兩人均駕駛由堅尼地城前往香港仔的58號路線。案發日下午約1時半，事主在數碼港站落客，被告駕駛小巴攔在對方小巴前方，其後被告登上對方小巴，用繫住鎖頭的鐵鏈襲擊對方，使其多處受傷。

事主送院後，被驗出右眼後晶狀體脫落，前額、鼻子及雙手亦受傷。醫生報告指，事主的右眼失去一半視力。案發過程被1名乘客拍下影片，被告其後被捕。警誡下，被告指事主超越他的車輛，又用粗言穢語罵他，故才施襲。

辯方求情時指，被告患有抑鬱及適應障礙症，去年曾被轉介精神科及留院1個月。代表律師指，被告與事主素有積怨，被告曾因口齒不清而被事主欺凌，包括指他弱智及變態。辯方又指，案發前被告與事主發生執爭，因事主在堅尼地城站小巴站超車搶先載客，執爭期間兩人互相拳打腳踢。辯方續指，被告雖有案底，但已經是20年前，期間被告一直行為良好，案發前受到言語及肢體挑釁才犯案。

法官判刑時指，雖然辯方求情指被告受到長期欺凌，但鑑於沒實質證據，故判刑時不予以比重。法官認為案發時被告明顯因事主搶先載客，出於報復而在一時衝動下犯案。

法官續指，雖然被告案發時所用兇器為鐵鏈，抽打事主約10次，直至事主用手捉住鐵鏈為止，行為具相當暴力程度，而事主亦因眼部受傷而失去26%的工作能力。法官考慮到被告年紀老邁，亦有繼續接受精神治療，重犯機會不大，判監22個月。

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記者：王仁昌