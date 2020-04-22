【新冠肺炎】口罩護耳神器原創者為港人　抗疫無私供網上免費下載

▲ ▲ 林偉昇以自己的專業知識，設計出「口罩頭帶」。（梁偉榮攝）

疫情下為避免感染病毒，口罩已成外出的必需品，但不少人都被口罩橡筋勒得耳背疼痛不適。早前一名加拿大13歲少年利用3D打印技術，製作出一款口罩頭帶成為「護耳神器」，免費提供給當地醫護緩解耳痛情況，結果在世界各地爆紅，保守估計全球已打印出逾百萬條。

原來這項揚威國際的小發明，原創者是土生土長香港人林偉昇，本港一間STEM教育中心導師，他無私地將設計上載網上，供人免費下載打印使用，希望藉此機會向學生說明，疫情上人人都可作出貢獻。

▲ 頭帶有8個勾勾住口罩橡筋，用家可以依面型大小調較。(梁偉榮攝)

新冠肺炎爆發至今逾4個月，疫情亦蔓延至歐美各地。加拿大一間醫院的醫護人員因長時間佩戴口罩，耳部不舒服及疼痛，希望民眾幫忙解決這個問題，而居於卑詩省的少年Quinn Callander利用了林偉昇的設計，印製出魚骨形狀的護耳小工具，頭帶左右位置上設有共16個小勾，只要扣上口罩橡筋，戴上後可將橡筋拉到後腦位置，更可依面型大小調校，令橡筋不須掛在耳背上，避免摩擦。

Quinn已打印出數千條頭帶免費捐到當地醫院，幫助有需要的醫護人員，而他的義舉引來報道後，其母親亦將設計檔案放上Facebook，進一步將設計推廣至全球各地，連美國國家衞生院都推薦醫護使用。有關的3D檔案已下載了超過6萬次，保守估計全球已打印出逾百萬條。

▲ 頭帶避免口罩橡筋直接磨擦耳背，紓緩長期戴口罩的不適。(梁偉榮攝)

原創者林偉昇是本港一間STEM教育中心導師，主力教授編程及3D打印。對於有傳媒形容是Quinn「發明」了這項設計，他顯得相當豁達，面對「功勞被奪」亦一笑置之，坦言絕不介意，形容這就是創科好玩之處，正正帶出其中一個重要主題：「概念共享」，不同人將一個概念互相交流，集思廣益，改良設計，「社會才得以進步、創新」。

至於林偉昇設計頭帶的原因，亦是離不開耳朵疼痛的問題，緣於一次與同事閒聊，發現大家的耳背都被口罩帶磨損，勒出一條條紅印，於是運用自己專業知識，以電腦繪圖及3D打印，兩日時間設計出頭帶，用料為可被自然分解的乳酸製塑料（PLA），每條成本只需幾毫子，半小時即可印出一條，「最大成本只是時間」。

▲ 利用3D打印技術，半小時即可打印出一條口罩頭帶。（梁偉榮攝）

教育中心東主崔珮怡亦不諱言，當初曾希望將林偉昇的設計申請專利，不過手續繁複需時，可能申請成功時疫情都已完結，林偉昇於是將設計檔案放上一個外國著名3D模型共享網站，「當係一個小小貢獻」，結果引來不俗回響。其中一名加拿大人Ken Lord的反應最積極，2人透過互聯網打破言語、空間隔閡，互相改良設計，例如Ken建議將配件中間部分打通成一個洞，加快印製速度之餘，亦可便利長髮人士。而Ken的改良版本則輾轉被Quinn發現，繼而打印出來捐贈予當地醫院。

而林偉昇的設計亦演變至最新第6代，厚度亦由第一代的3毫米，減薄至1.5毫米，亦可配合髮夾使用固定配件。他形容，對於小工具能惠及眾人是始料不及，但功勞不是屬於他個人，而是來自不同人的創意匯聚而成的成果，希望可啟發更多新設計，解決生活小困難。

教育中心亦已打印大量頭帶，轉贈本地醫院、長者中心，希望幫助有需要人士。談及未來目標，林透露，已接獲本港私家醫院一位學者邀請，研發一款可供嬰兒舒適、安全使用的防飛沫面罩，正設計並蒐羅適合嬰兒敏感肌膚使用的物料，希望在抗疫時期繼續出一分綿力。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：蘇文軒