【新冠肺炎】勞顧會開會勞方提暫援輸入外勞　資方同意嚴格審批反對一刀切

▲ 勞顧會今日（22日）開會討論疫情影響及措施。勞方提出暫援補充勞工計劃申請，保障本地員工，以及將新冠肺炎列為職業病。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情衝擊經濟，勞顧會今日（22日）開會討論疫情影響及措施。勞方提出暫援補充勞工計劃申請，保障本地員工，以及將新冠肺炎列為職業病。而資方同意以本地員工優先，但明言反對一刀切，另又建議「保就業」計劃能按店舖計算員工數目，亦希望港府與內地商討容許健康員工來往內地工作。

勞顧會勞方委員鄧家彪在會後指，勞方提出暫援補充勞工計劃申請，形容現時「一工難求」，故希望以保障本地勞工的角度處理相關申請，又指雖然外勞申請數字遠較工作人口為少，但認為暫援計劃是釋放重要信息，企業有能力開職位，有需要請人，亦應留予自己人。

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勞方又促請勞工處承諾將新冠肺炎列入職業病和設時間表，指僱員難以證明染病與工作有關，索償複雜。他們亦提出設失業援助金，鄧家彪指可將綜援失業援助計劃行多半步，容許失業或放無薪假人士以個人名義申請。

▲ 資方委員郭振華指，資方同意更加用嚴謹態度審批外勞，但認為有申請是真的找不到本地員工，不能一刀切。（陳靜儀攝）

資方委員郭振華則指，資方同意更加用嚴謹態度審批外勞，但認為有申請是真的找不到本地員工，故不能一刀切。他表示，有企業完全無能力保留分店，但因不能讓全部員工轉去其他店舖而裁員，無辦法申請「保就業」計劃，故希望調整計算方法。此外，鑑於本港及內地均有檢疫規定，故資方希望政府與內地商討，在確保健康情況下，容許員工來往內地工作，否則產業鏈受影響。

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另外，最低工資委員會今日起開展8周公眾諮詢，鄧家彪認為打工仔不希望見到水平減少，但坦言今年談判應會特別困難，勞工團體需要討論和達共識，才易於與商界溝通。郭振華則表示，調整幅度必須能讓經濟持續發展，市場又不會失衡。

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記者：徐紹軒