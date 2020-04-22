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【口罩供應】衍生購物網快閃開售口罩防疫福袋　口罩+酒精搓手液+消毒濕紙巾$250起

精明消費 19:25 2020/04/22

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熱門 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

衍生購物網快閃開售抗疫福袋。（圖片來源：衍生Facebook）

新冠肺炎未息，港人仍需使用口罩，衍生今日（22日）宣布衍生購物網OnlineShop推出優惠「防疫福袋」，內含口罩、酒精搓手液及消毒濕紙巾，三款不同套裝，$250／套起。

衍生於「衍生購物網Online Shop」推出3款優惠「防疫福袋」，大家可以到網店搶購。

私+呵護 殺菌防疫福袋　特價$250（原價$380.7）限量100套

  • 50片私+呵護醫用口罩1盒
  • 100ml 私+呵護免洗酒精搓手液3支
  • 60ml 私+呵護殺菌消毒噴霧 3支
  • 10片裝 私＋呵護殺菌消毒濕紙巾(蘆薈) 6包
  • 10片裝 私＋呵護殺菌消毒濕紙巾(酒精) 6包

私+呵護 家庭防疫福袋　特價$450（原價$725.4）限量100套

  • 50片私+呵護醫用口罩2盒
  • 100ml 私+呵護免洗酒精搓手液6支
  • 60ml 私+呵護殺菌消毒噴霧6支
  • 10片裝 私＋呵護殺菌消毒濕紙巾(蘆薈)6包
  • 10片裝 私＋呵護殺菌消毒濕紙巾(酒精) 6包
  • 750ml 私+呵護殺菌消毒洗手液1支

LRB x 私+呵護 護肌防疫組　特價$542（原價$715）限量50套

  • 50片私+呵護醫用口罩1盒
  • 200ml LRB 抗氧化雪白肌膚洗面奶1支

衍生表示每款福袋每人限購1套，數量有限，售完即止。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：王芷瑩

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