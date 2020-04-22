THE大學影響力排名港大跌出十大排第41位　「和平正義」項目奪全球第二

▲ 香港大學躋身THE「影響力排名2020」百大，由去年全球第10位，下降至第41位，但在個別分項排名奪全球第二。

英國泰晤士高等教育（簡稱THE）第2年設立的「影響力排名」結果在今日（22日）香港時間晚上7時出爐，排名參照全球大學在履行聯合國17項「可持續發展目標（SDGs）」的表現，紐西蘭奧克蘭大學連續兩年在整體排名奪冠，本港唯一躋身全球百大的香港大學，由去年第10位，下跌30位至今年排行第41位。

排名根據研究（research）、拓展（outreach）及管治方式（stewardship）三方面衡量各大學的表現，今年首度涵蓋全數17項聯合國「可持續發展目標」，較去年多出6項目標，與貧窮、飢餓、清潔用水及能源等相關。

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今年有來自89個國家及地區、共857間大學打入總排名或分項排名，比去年多出逾300間大學參與；其中766間大學打入總排名，不少院校首年參加即打入全球百大。

紐西蘭奧克蘭大學連續兩年稱冠，去年不入十大的澳洲悉尼大學及西悉尼大學分別急升至第2位及第3位，而全球十大之中，澳洲學府4席位，英國佔2位。

香港方面，排名最高的香港大學，由去年全球第10位，下降至第41位；去年排第60位的浸會大學則跌出百大，與首次參與排名的嶺南大學，並列第101至200位。

各個「可持續發展目標」當中，港大及嶺大各於1個目標分項排名奪得全球第二。其中港大於法律及國際關係研究相關的「和平、正義與強大機構（Peace, justice and strong institutions）」分項，全球排第2位，嶺大則於「優質教育（Quality education）」奪得全球第2位。

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港大回應表示，港大在大部分可持續發展目標分項的分數都有所提高，對此感到鼓舞，港大期望與全球700多間參與排名的大學繼續共同努力，與本地和國際社群進一步對話交流，以建立一個更美好可維持持續發展的未來。發言人續指，有別於其他學術排名，影響力排名著眼於大學對社會和經濟所發揮的影響力，港大希望透過參與排名，藉以了解在可持續發展方面的成果，並將可持續發展目標更全面地展現在大學的宗旨及使命中。

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記者：馮琪雅