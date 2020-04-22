嶺大首參與THE大學影響力排名　「優質教育」全球排第二僅次於丹麥院校

▲ THE「大學影響力排名2020」今日出爐，首度參與排名的嶺南大學在「優質教育」分項排名第2位。（資料圖片）

英國泰晤士高等教育（簡稱THE）第2年設立的「大學影響力排名」結果在今日（22日）香港時間晚上7時出爐，排名參照大學在履行聯合國17項「可持續發展目標（SDGs）」的表現，香港大學及嶺南大學在個別目標分項均奪得全球第二，其中首度參與排名的嶺大在「優質教育（Quality education）」排行第2位，僅次於丹麥的奧爾堡大學。

嶺大同時分別在「無貧窮（No Poverty）」及「體面工作和經濟增長（Decent Work and Economic Growth）」全球排第48位和71位。

總排名方面，本港唯一躋身全球百大的香港大學，由去年第10位，下跌30位至今年排行第41位；嶺大則與去年位列第60位的浸會大學，今年同樣位列第101至200位。

THE大學影響力排名港大跌至第41位 「和平正義」項目奪全球第二

嶺大校長鄭國漢對排名結果表示歡迎，指嶺大致力於優質教育的承諾和貢獻獲得國際學術界的廣泛認同和肯定，作為亞洲首屈一指的博雅大學，提供優質教育是嶺大的主要任務和核心價值之一。他認為，結果呼應了教資會去年7月發表的「大學問責協議」，其中顯示了嶺大的優秀學術水平，即在「教學體驗所獲質素及價值滿意度」在八大之中得分最高，以及在「整體學習環境滿意度」的評分中排行第二。

鄭國漢續說，「是次排名整體結果令人欣喜，實有賴嶺大社群出色的工作和不斷的努力。嶺大會繼續致力提供最好的教與學以培育未來領袖，並以具影響力的研究和有意義的服務回饋社會，進一步為香港和世界作出貢獻。」

【復課安排】楊潤雄：正為復課做積極準備 企業向全港中小學送贈自動感應消毒機及消毒液

排名根據研究（research）、拓展（outreach）及管治方式（stewardship）三方面衡量各大學的表現，今年首度涵蓋全數17項聯合國「可持續發展目標」，較去年多出6項目標。今年有來自89個國家及地區、共857間大學打入總排名或分項排名。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：馮琪雅